Encuentran derruido un monumento franquista de Ávila

Algunos creyeron que se trataba de una inocentada, pero no. El 28 de diciembre aparecía derruido el arco franquista del Puerto del Pico, en Ávila, ubicado en Cuevas del Valle. El rumor no tardó en crecer y algunos abulenses de la zona se acercaron al puerto. Como Jesús, que fue con su padre, quien no había querido nunca subir a ver el monumento franquista . El abuelo de Jesús murió durante la guerra civil en la comarca y sus restos no aparecieron. Jamás habían ido juntos a ver el monumento, ya derruido. El padre de Jesús, emocionado, no pudo contener las lágrimas.

La Guardia Civil investiga cómo ha sucedido, aunque en principio atribuye el derrumbe a los efectos de las fuertes lluvias, vientos y heladas de la zona y que habían provocado el deterioro del arco, instalado en 1948 por el régimen franquista en honor a sus caídos. Según informan desde la Delegación del Gobierno, no hay "ningún indicio" de que el derrumbe haya sido provocado por mano humana, pero se está investigando por si no hubiera sido fortuito. Los Foros por la Memoria de Ávila y el Valle del Tiétar llevaban desde 2018 reclamando la demolición de este monumento y la exhumación de las víctimas de la guerra civil cuyos restos siguen enterrados en la zona.

El presidente de la asociación memorialista abulense, Bruno Coca Arenas, denuncia opacidad por parte del Gobierno desde que empezaron a reclamar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. "Ni nos han informado del estado del expediente ni nos han recibido en año y medio", protesta. Coca agradece "la mano de la naturaleza o la humana", aunque critica que la Delegación del Gobierno no retirara antes el monumento, una petición que los foros por la memoria reiteran desde 2018.

A pesar de que el monumento está dentro del municipio de Cuevas del Valle, el monumento fue en su momento financiado en los años 40 por varios ayuntamientos de la zona, lo que genera confusión sobre qué administración es la propietaria del monumento y, por lo tanto, responsable de la limpieza de la zona. El titular del arco podría quedarse con los restos, si quisiera. La Delegación del Gobierno insiste en que está "a disposición" del Ayuntamiento de Cuevas del Valle y está estudiando si los restos más iconográficos pueden ser custodiados en el Archivo Militar de Ávila.

Estaba prevista la retirada de este monumento, aunque todavía no tenía fecha. El alcalde de Cuevas del Valle, Alberto Martín, asegura que el derrumbe fue una "sorpresa" y apunta que el arquitecto municipal había remitido un informe a la Subdelegación del Gobierno en Ávila que advertía del mal estado de conservación y del peligro que suponía para los senderistas que transitaban por allí. "No estaba bien conservado. Los cimientos estaban escarbados", apunta el regidor.