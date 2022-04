Una mesa redonda analiza las exhumaciones de los represaliados de la Guerra Civil en Villadangos

La sala Mirador de Madrid acoge este miércoles una mesa redonda sobre los represaliados en Villadangos al comienzo de la Guerra Civil y la recuperación de sus cuerpos a finales de este mes de febrero. El evento, presentado por el actor Juan Diego Botto, comenzará a las 20 horas, y se puede seguir por los canales de Youtube, Facebook y Twitter de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

El evento se titula 'Memoria y la Fosa de Villadangos. La exhumación que al final nadie pudo impedir', y en él participan también la periodista de origen leonés Olga Rodríguez, que además es familiar de uno de los represaliados en Villadangos al comienzo de la Guerra Civil Española, y representantes de la ARMH como Emilio Silva, su fundador, y el arqueólogo Serxio Castro. También hablarán otros tres familiares de un desaparecido en la fosa de la localidad leonesa: Pilar González, Virginia Francisco y Emilio Prida.

“En el cementerio de Villadangos del Páramo (León) fueron enterradas al menos 71 personas asesinadas por pistoleros fascistas tras al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Allí no hubo guerra, no existieron dos trincheras, sólo un afán de los golpistas de hacer desaparecer a quienes estaban construyendo una democracia con derechos en el Marco de la Segunda República”, explican desde la organización.

“Cuando los familiares se organizaron para poder llevar a cabo la búsqueda definitiva de los cuerpos el alcalde, del Partido Popular, puso todos los medios posibles para impedirlo y cuando ya no le quedaba ninguno se inventó una votación sobre si se podía o no se podía exhumar la fosa y ganó el 'no', pero finalmente los familiares pudieron imponer sus derechos y el 24 de febrero de 2022 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inició la exhumación que logró recuperar diez de los cuerpos, porque el resto habían quedado bajo nichos que fueron construidos sobre la fosa cuando ese lugar ya había sido visitado por varios familiares de las personas desaparecidas”, continúan.

“La exhumación de Villadangos del Páramo que una institución democrática intentó impedir, representa la intemperie a la que están expuestas las familias de los represaliados por el franquismo cuando el Estado no ha creado una institución que la atienda, las escuche, investigue y localice e identifique a las personas desaparecidas”, afirman. Por ello han organizado este evento, para que se pueda debatir sobre las dificultades de hacer justicia con los demócratas asesinados al comienzo del conflicto civil. Se puede seguir el debate en la ventana de YouTube de arriba.