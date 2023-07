“Me han gritado maricón de mierda”: un concejal de Soria responde al intento de Vox de quitar la bandera LGTBI

“Yo he ido de la mano con mi novio y me han gritado desde un coche 'asquerosos', 'maricones de mierda'. Eso ocurre y si no lo sabe, se lo cuento”, ha respondido el responsable del área de Acción Social y de Juventud en el Ayuntamiento de Soria (PSOE), Eder García, al concejal de Vox, Fernando Castillo, que ha pedido la no utilización de la bandera LGTBI en el exterior de los edificios y espacios públicos.

Eder García ha intentado recordar “la sensación de volver de fiesta”, pero se ha emocionado y ha decidido cambiar de tema. García ha anunciado su intención de contarle a Fernando Castillo en privado cómo se siente a veces para poder terminar su intervención, que ha sido acogida por aplausos de apoyo por parte de otros concejales.

García ha interpelado a Castillo: “Quiero pensar que está en la parra y no le llegan situaciones que ocurren en el día a día”. El edil socialista ha recordado a las víctimas escolares, la tasa de suicidio entre las personas trans. El concejal socialista ha agradecido al PP que rechace la moción de Vox y ha pedido a los 'populares' que lo “comenten” donde gobiernan con Vox. “Algunos tenemos miedo de hacer planes de boda a partir del 23 de julio”, ha expuesto.

Castillo ha instado a colocar las banderas que se quiera en los balcones personales, pero solo las institucionales deben estar en el ayuntamiento, “empezando por la enseña nacional”. “Sobran el resto de banderas que se puedan colocar en un edificio público”, ha afirmado en el pleno el edil de la formación ultraderechista.

El PP defiende que la bandera LGTBI no pertenece a ningún partido político

La portavoz del Grupo Popular, Belén Izquierdo, ha recordado que la sentencia del Tribunal Supremo es relativa a la bandera independentista canaria “con una clara connotación ideológica”, algo que no sucede con la bandera LGTBI como tampoco lo hacen los faldones de Semana Santa. “La bandera LGTBI es un símbolo y no es de ningún partido político. Estar en contra de él es ir en contra del principio de igualdad y de no discriminación”, ha manifestado la 'popular'.

Castillo ha acusado al resto de formaciones de “victimizar y hacer de menos” a las personas LGTBI al intentar “hacer parecer que sean sufridores de esa homofobia estructural”.

“Esa homofobia estructural o ese machismo no existe. Muchos de esos ciudadanos que proceden de culturas y países en donde sí que se sufre esa homofobia estructural... eso sí es una homofobia estructural contra la que hay que luchar. Afortunadamente en España se ha normalizado que cualquier persona pueda amar a cualquier persona y no está en duda el respeto, la libertad individual y la salvaguarda de los derechos de las personas”, ha manifestado el edil de Vox.

Fernando Castillo ha citado el teórico social Thomas Sowell para decir que el colectivo LGTBI “lucha por derechos que ya existen en nombre de opresores estructurales que no hay y con el dinero público de las Administraciones”.

Castillo ha insistido en que las asociaciones LGTBI —“los lobbies”— solo quieren “recaudar dinero, ganar poder para conseguir ideologizar a la sociedad y esparcir la ideología de género contra la cual estaremos enfrente”. También ha recordado que el colectivo LGTBI es considerado como “prioritario” en las oficinas del SEPE.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas deberán adoptar programas específicos destinados a fomentar el empleo de algunos colectivos “vulnerables de atención prioritaria”: los jóvenes con baja cualificación, parados de larga duración, personas con discapacidad, con trastornos del espectro autista, personas LGTBI (trans), los mayores de 45 años, personas migrantes, personas beneficiarias de protección internacional y solicitantes de protección internacional.

“Ojalá tuvieran la misma empatía como tienen con las víctimas de hace 26 años”

El responsable del área de Acción Social y de Juventud ha reprochado que el edil de Vox insinúe que el colectivo LGTBI es un “invento artificial”. “Ojalá tuvieran la misma empatía con las víctimas que sufren violencia o acoso como tienen con las víctimas de hace 26 años, como tenemos también nosotros”, ha pedido el edil socialista.

Eder García ha mostrado su “orgullo de español” por ser el octavo país en aprobar el matrimonio igualitario y por la seguridad de las personas LGTBI. “Aluden a que es una cuestión jurídica, pero lo que supura...”, ha arrancado García, que ha recordado cómo un concejal de Vox en Mérida equiparaba la bandera LGTBI a la de “los pedófilos” o a Juan García-Gallardo y sus tuits homófobos previos a su toma de posesión.

El concejal de Vox, Fernando Castillo, ha asegurado que la bandera LGTBI es “parcial y electoralista” porque no representa “a la mayoría de los ciudadanos”, que no “pertenecen a ese colectivo o no se alinean con dicha opción”. “Ni siquiera representa a las personas homosexuales, mucha de las cuales rechazan ser colectivizadas y utilizadas como arma política”, ha afirmado Castillo.

“Contra estos valores de concordia e igualdad entre españoles [que representa la bandera de España], ciertos partidos, lobbies e instituciones tratan de imponer una división artificial de la sociedad en colectivos con necesidades y problemas excluyentes a los que victimizan para después erigirse como sus defensores frente a una supuesta mayoría opresora”, ha arrancado el concejal de Vox, Fernando Castillo.

En lo que debía ser el turno de fijación de posición final, Fernando Castillo ha continuado su intervención como si se tratara del turno de réplica (algo que ha afeado el alcalde soriano). También ha reprochado que la “vertiente trans del supuesto colectivo LGTBI” que “degrada, somete y empequeñece a la mujer” cuando “la condena en competiciones deportivas” y “entra en sus espacios de intimidad”.

Un minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco

Minutos antes, la concejala de Vox, María Sara López, ha solicitado de viva voz un minuto de silencio en recuerdo a Miguel Ángel Blanco. El alcalde, Carlos Martín Mínguez (PSOE), lo ha concedido pero le ha explicado que este minuto de silencio tiene que tramitarse antes por la Junta de Portavoces.

“Rogaría, en función de cómo se han ido desarrollando los plenos, tener esa lealtad institucional”. El regidor ha hecho un receso de cinco minutos para hablar con los portavoces y la Junta de Portavoces ha aprobado realizar este minuto de silencio. En su turno de palabra, el edil de la formación ultraderechista ha pedido disculpas por la “alteración del pleno” por “desconocimiento” sobre cómo proceder en este tipo de situaciones.