Puesta al día socialista en modo electoral

En la perspectiva de unas elecciones autonómicas adelantadas a esta primavera, los socialistas de Castilla y León se jugaban mucho en los últimos días. A nivel interno, estaba por ver como quedaban retratados en la foto final del Congreso Federal de Valencia, su peso en los renovados órganos del partido y en particular en la nueva Ejecutiva diseñada por Pedro Sánchez. La otra clave era ver como salía parada Castilla y León de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, asunto especialmente candente en plena precampaña electoral.

Replegado Óscar Puente al ámbito provincial, el nuevo hombre fuerte del PSOE de Castilla y León en Ferraz ha pasado a ser Javier Izquierdo, el actual Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. Izquierdo salta desde la Secretaría de Formación a la de Acción Electoral, área estratégica en el organigrama del partido.

Junto a ello destaca la incorporación a la Ejecutiva de la joven diputada leonesa Andrea Fernández, que emerge como nueva Secretaria de Igualdad, responsabilidad en la que releva nada menos que a la ex vicepresidenta Carmen Calvo. Y se mantienen en las mismas secretarías la eurodiputada Iratxe García (Unión Europea) y la diputada palentina Mari Luz Martínez Seijo (Educación). Teniendo en cuenta que la entrada de seis ministros ha reducido las cuotas territoriales en la Ejecutiva, los socialistas de Castilla y León, pese a perder un puesto, salvan los muebles y asumen dos áreas de mayor relevancia.

Unos Presupuestos aseados.- Con los Presupuestos, ya sean los del Estado o los de la Junta, siempre ocurre lo mismo. Y no es que el partido del Gobierno vea el vaso medio lleno y la oposición lo vea medio vacío. Es que el primero siempre lo ve rebosante y la segunda prácticamente sin contenido.

Dicho lo cual, aunque todo siempre es mejorable, en sus grandes cifras Castilla y León no sale mal parada de los PGE presentados por el gobierno Sánchez para 2022. Los 997 millones de inversión programada suponen un 15,9 por ciento más que en el presente ejercicio y representan el 7,7 por ciento del total estatal, porcentaje este último muy por encima de nuestra población. De hecho, es la segunda comunidad en inversión por habitante (416 euros) frente a una media nacional de 274.

A partir de ahí se puede descender con distinto resultado a reivindicaciones pendientes -a destacar, los 103 millones con los que se impulsa la Autovía del Duero frente al estancamiento de la León-Valladolid- pero en conjunto son unos Presupuestos aceptables para esta comunidad autónoma. Máxime si se tiene en cuenta otro capítulo pendiente de asignar territorialmente del que Castilla y León tiene que salir obligatoriamente beneficiada: los 4.200 millones de euros destinados en 2022 a poner en marcha la Estrategia Nacional ante el Reto Demográfico.

En este punto hay que lamentar la dejadez del gobierno Mañueco frente a otras comunidades que han venido perfilando sus prioridades en esta materia. Sirva como ejemplo el caso de Castilla-La Mancha, cuyas Cortes aprobaron por unanimidad el pasado mes de mayo la Ley de Medidas frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, fruto del trabajo previamente impulsado por el Comisionado regional para el Reto Demográfico designado en esa comunidad. Resultado de ello es que mientras el gobierno de Castilla-La Mancha dispone de una estrategia para optimizar al máximo esos recursos, aquí no se ha acometido ningún trabajo previo para ello.

Carrusel de promesas.- Entretanto, la Junta ha trasladado a las Cortes su techo de gasto no financiero, trámite previo al de presentar los Presupuestos de la Comunidad para 2022. Asciende a 11.621 millones de euros, un 5,48 por encima del vigente en el presente ejercicio. Pero a la espera de cómo se distribuya después el gasto entre las distintas Consejerías y entes públicos de la comunidad, el dato en sí no dice mucho.

La vicesecretaria autonómica del PSOE, Virginia Barcones, considera que ese techo de gasto responde a un “cálculo electoralista” pensado para dar acogida en el Presupuesto a la “larga lista de promesas electorales” que ha comenzado a lanzar el gobierno Mañueco a raíz de la crisis desatada en torno a la reforma de la atención primaria.

Ciertamente, la Junta ha puesto en marcha un carrusel de promesas que parece no tener fin. Y se ha estado hábilmente a los estragos sociales causados por el desmadrado mercado energético ofreciendo la ayuda directa de 130 euros a las familias vulnerables con dificultades para hacer frente a los recibos de luz y el gas.

Sanidad o “la casa de los líos”.- Entretanto, la crisis latente en la Junta en torno a la reforma de la atención primaria se ha llevado por delante al director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero. Único superviviente del equipo del anterior consejero, Montero ya estuvo a punto de dimitir en noviembre de 2019 en disconformidad con el llamado Plan Aliste. No lo hizo entonces y ahora ha precipitado su salida en medio de la tensión desatada por la resistencia de la consejera Verónica Casado a cumplir la orden del presidente Mañueco de restablecer la presencialidad medica en centros de salud y consultorios médicos. Al mismo tiempo, son cada día más notorias las discrepancias entre el gerente del Sacyl, Manuel Mitadiel, y la consejera.

Ajenos a esas fricciones, alrededor de dos mil manifestantes se echaron a la calle el sábado en Zamora para exigir precisamente la atención presencial prometida por el presidente de la Junta.

COSAS VEREDES

La escalera salarial de los alcaldes.- Nunca he entendido, y tal vez porque no tenga explicación, la dispar remuneración que tiene asignados los alcaldes con dedicación absoluta. ¿Sería tan difícil establecer una tabla salarial mínimamente acorde con la cuantía de cada Presupuesto municipal y el censo de habitantes? Pues no hay manera.

Las retribuciones de los ediles de las nueve capitales de provincia oscilan en Castilla y León entre los 86.814 euros anuales asignados al vallisoletano Óscar Puente a los 35.787 que percibe el zamorano Francisco Guarido. Por medio hay una escalera ciertamente llamativa: el abulense Jesús Manuel Sánchez Cabrera (69.665) es el tercer mejor parado, con una retribución superior a la del salmantino Carlos García Carbayo (69.125) y a la del leonés José Antonio Díez (60.356). El sueldo de éste es inferior al de la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero (62.305) y prácticamente igual al del alcalde de Soria, Carlos Martínez (59.539).

A su vez el alcalde de Palencia, Mario Simón (47.925) percibe un sueldo inferior al de ediles como el Aranda de Duero (55.418), Arroyo de la Encomienda o Villaquilambre.

Se busca concejal de Podemos.- Los codazos entre los aspirantes para ocupar los principales en las listas electorales constituyen un clásico de la política en todos los partidos. De ahí que resulte un tanto insólita la situación existente en el ayuntamiento de Burgos, donde Podemos está encontrando verdaderas dificultades para sustituir a un concejal que ha decidido tomar las de Villadiego.

Aunque Israel Hernando se va del Ayuntamiento por su insalvable enfrentamiento con la otra concejala de la formación, Margarita Arroyo, su dimisión conlleva su baja en el partido, anunciada entre fuertes críticas a la dirección autonómica que encabeza Pablo Fernández.

El conflicto se ha extendido a los números 4 y 5 de la lista electoral, quienes secundan la posición de Hernando y declinan ocupar la concejalía vacante. Y por razones de diferente índole renuncian asimismo a ocuparlo los cinco siguientes de la lista. Así las cosas, sería el número 11, Rodrigo Braceras, el primero que estaría dispuesto a aceptar la concejalía.

Salmantino aspirante a presidir la UPL.- Aunque el grueso de su afiliación radica en León, la Unión del Pueblo Leonés dispone de cierta implantación en las provincias hermanas del Antiguo Reino, mayor en la de Zamora, sobre todo en la comarca de Benavente, que en la de Salamanca.

Sin embargo, ha sido un salmantino el que ha anunciado su candidatura a la presidencia del partido en el congreso previsto a finales de noviembre en León. Se trata de Carlos Javier Salgado, Licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca. Partidario obviamente de promover una Autonomía Leonesa segregada de la actual comunidad autónoma, Salgado estima que el proceso pasa por impulsar un leonesismo trasversal que obligue al resto de las fuerzas políticas a apoyar esa reivindicación.

El salmantino es por ahora el único aspirante al cargo de presidente. Por su parte, el procurador Luis Mariano Santos y el concejal Eduardo López Sandino optan a repetir como secretario y vicesecretario de la formación.