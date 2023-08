La ARMH pide a la justicia que se condene al expresidente de la IGP Morcilla de Burgos a trabajar en una exhumación de represaliados

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por injurias contra Roberto da Silva, ex presidente de la Indicación Geográfica Protegida Morcilla por sus declaraciones en Radio evolución.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, ha registrado el escrito dirigido al Fiscal General del Estado. Álvaro García Ortiz, esta mañana y explica que “las víctimas de otras violencias no tienen que hacer este tipo de denuncias porque el Estado las protege de oficio, pero las víctimas del franquismo son marginadas por el Estado que no considera su dolor y su sufrimiento un asunto público ni de interés general”.

La ARMH reclama la aplicación del Artículo 208 del Código Penal según el cuál: “Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”, El texto añade que “solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves”. Y además explica que “las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

En sus declaraciones, Da Silva ironiza con la relación que hayan podido tener los nietos o bisnietos con los desaparecidos y cuestiona el sufrimiento de sus familias. “En mi caso –explica Emilio Silva- fui educado por un hombre que con diez años y después de que un grupo de pistoleros falangistas asesinaran a su padre, tuvo que dejar la escuela y no volver a pisarla nunca más. Eso significa que he sido educado directamente por el trauma que generó toda aquella violencia franquista. Y nadie indemnizó a mi abuela, ni a mi padre, ni existe pensión alguna porque mi abuelo fuera exhumado de una fosa, sin ninguna ayuda del Estado e identificado por una prueba de ADN. Los que si recibieron ayuda fueron los que Franco consideró víctimas de la violencia marxista que recibieron becas, honores públicos, pensiones especiales, gasolineras, estancos, administraciones de lotería o puestos de funcionarios para toda la vida y eso se hizo con el dinero de todos pero sólo para unos”.

Roberto Da Silva, después de asegurar que las víctimas buscaban a sus seres queridos por tener una pensión de 400 euros, algo absolutamente falso, aseguraba que alguna de esas víctimas “no han conocido ni a su padre algunos; a tu madre sí, pero a tu padre no sabes quién era”. “Son declaraciones despreciables -explica el presidente de la ARMH- que él ha dicho que se han sacado de contexto. Ojalá lo condenasen a una sanción y a realizar trabajos para la comunidad participando como voluntario en la exhumación de una fosa común, para que conozca de primera mano de qué estamos hablando”, concluye.

El pasado viernes, la IGP anunció el cese de Da Silva y expresaron su rechazo a las declaraciones. Es “una opinión que no representa a IGP Morcilla de Burgos ni al propio sector de elaboradores de Morcilla de Burgos”, asegurron el órgano en un comunicado.

Este hombre debería de disculparse. En los años que fuimos responsables de la memoria histórica en CyL NUNCA , repito NUNCA, vi semejante cosa. Es un insulto gratuito a las familias que aún buscan los restos de sus seres queridos. pic.twitter.com/XuDzPBmhAH — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) 26 de julio de 2023

Roberto Da Silva, arremetió e insultó a los familiares que buscan los restos de represaliados durante un programa de radio. “Y luego recordamos en la memoria histórica, en las cunetas de aquellos que encima tenemos a los abuelos en los asilos, dejamos que se nos mueran de asco ¿y queremos rescatar los huesos de los bisabuelos para cobrar 400 euros de pensión?” comentó al presentador. “Es que esto sí lo sabes que es así, ¿no? sí estás al corriente...”, insistió. Pero además, añadió: “Si tú eres capaz de sacar un antecesor tuyo que estaba en una cuneta y demuestras que es tu antecesor y no es un homo antecessor, con esos ámbitos de protección de la memoria histórica, eres capaz de llevarte 400 euritos todos los meses de indemnización por haberlo pasado muy mal. ¡Si no has conocido ni a tu padre! a tu madre sí, pero tu padre no sabes quién era...”, afirmó.