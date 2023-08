El empresario denunciado por “injurias” en unas declaraciones a víctimas del franquismo pide ahora “perdón de corazón”

Roberto da Silva, el empresario burgalés denunciado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) por “injurias” y “difamación” a las víctimas del Franquismo, ha reconocido haberse “equivocado” en sus comentarios sobre la búsqueda de fosas comunes y ha pedido “perdón de corazón” a todos a los que sus palabras han generado “dolor”.

Da Silva ha “pedido disculpas de verdad, de corazón, con el sentimiento y el remordimiento de haberse equivocado”, en una intervención este miércoles en la emisora de radio local burgalesa en la que realizó las primeras declaraciones, que el propio medio ha compartido en sus plataformas digitales.

El empresario burgalés, al que la situación vivida esta última semana le ha costado el puesto de presidente de la IGP Morcilla de Burgos, ha reconocido haberse “equivocado” al realizar algunas afirmaciones “sin comprobar” los datos, planteamientos que “han generado dolor a la gente”.

Roberto da Silva se refiere a su comentario relativo a que quienes buscan a sus abuelos en las fosas comunes lo hacen “para cobrar 400 euros de pensión”, un dato erróneo, que admite no haber “contrastado”, lo que le “convierte en una persona demasiado irónica”.

En la emisora local, el burgalés ha vuelto a recordar que sus declaraciones estaban relacionadas con la historia personal de su familia, la desaparición y muerte fusilado de un hermano de su abuela en 1936, en las primeras semanas de la Guerra Civil, “algo que la familia nunca ha querido remover”.

Roberto da Silva ha asegurado que, al no explicar la situación correctamente, “ha generado dolor” en las víctimas del franquismo, pero ha insistido en que no lo ha hecho “con mala intención”, solo con un “carácter reivindicativo” propio, aunque “tal vez no era el mejor momento ni la mejor forma”.

De ahí que, además de pedir “disculpas de verdad, no porque se vayan a tomar represalias”, se ha ofrecido a hablar cara a cara con la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos, que le había pedido una rectificación.

“Si tengo que generar un lazo de relación, en el que vamos a perdonar todas las partes, si ellos no quieren, que no lo hagan, pero yo sí estoy dispuesto”, ha afirmado.

Linchamiento

Por otra parte, Roberto da Silva ha criticado que se haya vinculado un comentario “personal” a otras cuestiones como su representación como presidente de la IGP Morcilla de Burgos, del que le cesaron el pasado viernes, y ha admitido que esta situación le va a afectar en términos empresariales.

Da Silva ha calificado de “linchamiento” el cese acordado por el órgano de gestión y, tras afirmar que “se han valido” de lo ocurrido porque “no les interesaba que siguiese”, ha apuntado que “se estaban cometiendo verdaderas atrocidades en el cumplimiento del reglamento con las que él no estaba del todo de acuerdo”.

“Asumo el castigo para que ellos se queden contentos y satisfechos, pero eso no va a restituir el daño personal que me hacen” con el cese, ha aseverado.