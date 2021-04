La oncología en El Bierzo: 500 pacientes de cáncer atendidos por médicos que 'presta' el Hospital de León tres tardes a la semana

El Hospital Universitario de El Bierzo (León) da servicio a casi 130.000 personas de las comarcas de El Bierzo, Laciana y La Cabrera. Sanidad calcula que el servicio oncológico atiende a unas 500 personas, pero no tiene médicos especialistas propios. Hasta hace unos meses, el Hospital tenía cuatro oncólogos a jornada completa. Ahora, hay consultas tres tardes a la semana de unos profesionales que el Complejo de León 'presta' a El Bierzo, algo que médicos y pacientes consideran un "parche".

Estos cuatro especialistas que atendían las consultas, pero en 2020 cogieron la baja a cuentagotas: enero, julio y octubre. En julio, una treintena de pacientes fueron derivados a León para poder atender a todos los enfermos.

Se quedó solo una especialista, que atendía a todos los pacientes que podía, pero era insuficiente, y el Hospital de León decidió 'prestarle' a El Bierzo tres oncólogos que se desplazan hasta Ponferrada un día a la semana para pasar consulta a los pacientes. Esta especialista pidió también la baja en marzo, por lo que solo quedan las consultas vespertinas. Es decir, solo hay consulta tres días a la semana para estos pacientes.

Los médicos del hospital enviaron hace unos días un comunicado en el que calculaban que en 2019 se diagnosticaron 860 tumores malignos nuevos. "¿Qué oncólogo cercano se ocupará de ellos? ¿Quién será su oncólogo de confianza? ¿Qué estructura cercana y cómoda para el paciente se encargará de su diagnóstico, tratamiento y seguimiento?¿Los pacientes oncológicos del Bierzo serán los últimos de la cola, serán pacientes de segunda como ya viene ocurriendo con pacientes de otras especialidades (como traumatología) desde hace tiempo?", se preguntan.

"En estos momentos, los pacientes oncológicos son atendidos en horario de tarde con una organización que no se adecúa a la de nuestro Hospital y que pretende se cambie en función de sus intereses como si nuestro Hospital no tuviera entidad propia", protesta el colectivo de médicos del Hospital de El Bierzo, que lamenta un "deterioro" en los comités oncológicos que se reúnen por las mañanas para decidir los tratamientos pero a los que no acuden los oncólogos porque solo acuden por las tardes.

Para muchos vecinos, es insuficiente y por eso reclaman más profesionales sanitarios, para evitar ir al hospital y tener que salir sin el tratamiento de quimioterapia porque Farmacia no ha tenido tiempo, o tener un volante de Urgencias para una consulta con el oncólogo y tardar más de una semana y media en conocer cuándo le dan cita al paciente. "Nos quejamos pero no por los médicos o enfermeros, que no dan abasto, si no por la gestión", señala Lucía, promotora de una queja ante el Procurador del Común -el defensor del pueblo de Castilla y León-, a la que se han apuntado ya 1.800 firmas, explica Lucía.

Esta no es la primera vez que El Procurador del Común aborda el déficit de sanitarios en El Bierzo o en otras provincias de Castilla y León. Este organismo ha pedido a Sanidad que elabore un análisis y haga seguimiento "a fondo" de la situación en el Servicio de Oncología del Hospital de El Bierzo, "organizándolo adecuadamente desde la perspectiva del personal como de la planificación de consultas".

"Han de buscarse los modos para la estabilización y el incremento de las plantillas. Parece adecuado potenciar las medidas que nos informan se están adoptando para aumentar el número de plazas acreditadas en las especialidades deficitarias, para estabilizar el empleo de los profesionales, y para abordar eficazmente la falta de cobertura de plazas", sostiene el Procurador del Común, que valora "muy positivamente" el "esfuerzo organizativo" y la "profesionalidad de los facultativos" de León que "de forma voluntaria ha permitido atender a los pacientes tanto de primera consulta como de revisiones".

A pesar de esta situación, desde el Hospital de El Bierzo defienden que estos especialistas hacen "un buen trabajo para los pacientes", a los que se da respuesta "en menos de 20 días". La Gerencia del hospital berciano espera que todo mejore "a partir de mayo". Hace unas semanas, prometían más personal para abril, ahora es para mayo. El Hospital sostiene que los pacientes están "bien atendidos" y los profesionales "hacen un buen trabajo".

"Lo que menos tenemos los pacientes de oncología es tiempo", reflexiona Eva María Arias, paciente del Hospital de El Bierzo. Los retrasos en la lista de espera han marcado todo su historial clínico. "Me noté un bulto en el pecho y tardaron dos meses en hacerme una mamografía porque la unidad estaba colapsada y no entraba en el protocolo de riesgo por edad o factor genético. Cuando me hicieron la mamografía, ya tenía metástasis ganglionar y no podían operarme. Me dieron quimio de inicio para que el cáncer no siguiera avanzando y me operaron. Me dijeron que me darían radioterapia después de la operación, y tardaron cuatro meses, que no es normal. Y entonces me dicen que El Bierzo no tiene radioterapia y que una ambulancia me llevará a León para dos minutos de tratamiento. Y el sufrimiento es horrible", explica Eva a elDiario.es.

"Nos tratan como enfermos de segunda"

La radioterapia es uno de los grandes obstáculos a los que algunos pacientes de cáncer se enfrentan en función de su provincia de origen. Los hospitales de El Bierzo, Palencia Ávila, Segovia y Soria no tienen unidad de radioterapia -en Ávila han comenzado ahora las obras para una unidad de satélite de radioterapia-. Los pacientes deben pasar horas en un ambulancia para ir a hospitales donde sí hay radioterapia.

"Hay pacientes que son de Laciana y tienen una hora y media hasta Ponferrada para darles quimioterapia y luego un viaje de hora y media hasta León para recibir la radioterapia. El mismo día", protesta Eva, que calcula que diariamente salen tres ambulancias desde Ponferrada a otros hospitales de la Comunidad. "Nos tratan como enfermos de segunda", protesta Eva, que se pregunta "cuándo van a solucionar" la baja ratio de profesionales de Sanidad en El Bierzo.

El colectivo médicos del Hospital de El Bierzo lamenta el "deterioro paulatino" de la asistencia hospitalaria debido a una "mala planificación" y con varias especialidades cuyas plazas estructurales no están totalmente cubiertas. El Hospital de El Bierzo tiene la menor tasa de médicos especialistas por cada mil tarjetas sanitarias de toda la comunidad: 1,66 médicos por cada mil habitantes. En los dos últimos años, según los datos del Portal de Transparencia de Sacyl, el Hospital de El Bierzo ha perdido trece profesionales sanitarios: en 2017 tenía 958 sanitarios y 945 en 2019 (último año disponible). Es la mayor pérdida de profesionales que ha registrado un hospital de la comunidad en los últimos años.

"Son muchísimas cosas. Están desmantelando el Hospital. Al final vamos a ser un hospital de segunda, tercera o cuarta", lamenta esta paciente oncológica, que lleva tres años luchando por que El Bierzo tenga unidad de radioterapia. "Es normal que los médicos no quieran venir, hacen contratos de miseria y no se les trata con respeto. Pero tendrán que hacer algo para que el hospital resulte atractivo", reprocha.