Ulibarri niega haber conocido pliegos por anticipado o dar regalos a políticos de Astorga en la investigación 'Enredadera'

Pasadas las diez y media de la mañana de este martes terminaban en los Juzgados de Astorga (León) las declaraciones de los dos pricipales empresarios imputados en la pieza separada de la trama 'Enredadera' en la ciudad maragata, que investiga posibles irregularidades en la contratación municipal.

José Luis Ulibarri y Ángel Luis García 'El Patatero' han contestado solo a sus abogados, siguiendo la estrategia del resto de imputados como el exalcalde Arsenio García, en una comparecencia que en total ha durado poco más de una hora. Sus declaraciones estaban previstas para el pasado otoño pero por diversos avatares judiciales se fueron retrasando hasta este 2021.

Ulibarri negó que el contrato de las basuras de Astorga fuera finalmente relevante para sus empresas, afirmando que lo desechó por su corta duración. Ello a pesar de las conversaciones interceptadas donde se interfería interés del empresario por su adjudicación. Negó también conocer a técnicos municipales y a los concejales imputados Javier Guzmán y Javier Ortiz y su participación en los contratos municipales.

Sobre algunas de sus conversaciones interceptadas con su socio Ángel Luis García 'El Patatero', alegó que los negocios entre ellos no se materializaban, descartando que la existencia de presiones sobre técnicos o políticos en materia de contratación.

Ulibarri negó, a preguntas de su defensa, además haber tenido el pliego adelantado de las basuras de Astorga, señalando no estaba confeccionado en esos momentos. El empresario explicó que sus llamadas con 'El Patatero' no eran frecuentes y que en ellas Ángel Luis le explicaba situaciones empresariales utilizando datos a su conveniencia.

Lo que sí ha reconocido el empresario Ulibarri es que tenía contactos con el ámbito político de la provincia de León, en su condición de presidente de la sociedad editora del Diario de León, uno de los medios de comunicación que controla el grupo empresarial familiar. Aunque aseguró que solo solía ver a lo políticos en actos públicos.

Según su versión, algunas llamadas con políticos interceptadas se producían en el contexto del interés de las instituciones en saber si en un proceso de concurso habría ofertas suficientes para que no quedara desierto, no por interés particular.

Al final de su declaración Ulibarri aceptó contestar algunas preguntas de la jueza, negando haber recibido o dado regalos de políticos de Astorga.

Breve declaración de 'El Patatero'

Por su parte el empresario Ángel Luis García, conocido como 'El Patatero' dio someras explicaciones sobre su relación con el Ayuntamiento de Astorga, donde se le adjudicaron 4 contratos a través de la sociedad Agema, uno sin ejecutar.

Según su versión, esas obras se le adjudicaron únicamente por haber sido sus ofertas las más baratas, entre ellas la de la pista de skate que no se llegó a ejecutar. Negó haber además conocer a técnicos municipales y haber realizado cualquier tipo de regalos tanto a políticos como trabajadores.

Tal y como ha ocurrido en todas las declaraciones la Fiscalía de León, sobre la que recae la acusación pública, no hizo presencia en la declaración para poder preguntar sobre las cuestiones que sus compañeros de Anticorrupción se hacían hace dos años cuando se inició en caso en Badalona.

La Fiscalía pidió hace un año el cierre de la investigación, que se mantuvo abierta gracias a un recurso de la acusación popular, que ejerce Izquierda Unida.

La causa sigue su curso con más declaraciones de imputados y testigos, momento en el que se deberá analizar si se mantiene la investigación con nuevas pruebas y declaraciones o se archiva.