El alcalde de Vilablareix rechaza recibir al rey tras el traslado de los premios Princesa de Girona a la localidad

La Fundación Princesa de Girona ha hecho público en un comunicado el nuevo emplazamiento de su gala de premios de este año, que se celebrará el 28 de junio: será en la localidad gerundense de Vilablareix. Concretamente en el Espacio Mas Marroch – Centro de Eventos del Celler de Can Roca. No podrán ser como viene siendo tradicional en la capital de la provincia.

El alcalde de Vilablareix, David Mascort, ha declarado en Twitter que rechaza acoger al rey. Defiende que no pueden aceptar "de ninguna manera" que una entidad que "representa a quienes nos pican, nos encarcelan o nos hacen marchar del país vengan a montar fiestas a Vilablareix". "No olvidamos", concluye. El centro que aguardará los premios es de los hermanos Roca y no del Ayuntamiento, por lo que presumiblemente podrán realizarse en ese emplazamiento aunque Mascort haya expresado su rechazo.

No podem acceptar de cap manera que una entitat que representa els qui ens piquen, ens empresonen o ens fan marxar del país vingui a muntar festetes a @Vilablareix_cat . No oblidem!! — david mascort (@dmascort) 15 de junio de 2018

El Ayuntamiento de la ciudad trasladó a la Casa Real a principios de año que no podrían realizarse en la capital por unas obras. Pero además, la alcaldesa de la ciudad, Marta Madrenas, declaró tras el discurso de Felipe VI del 3 de octubre que no volvería a participar en actos junto a él. El monarca fue declarado 'persona non grata' por el pleno municipal.

Esta etapa de malas relaciones comenzó en junio de 2014, cuando tras la abdicación de Juan Carlos I el entonces alcalde, Carles Puigdemont, trasladó que no había el "consenso mínimo" en el pleno ni la "voluntad mayoritaria" para que Leonor fuese reconocida como Princesa de Girona. Tras el 1-O, fuentes oficiales del consistorio ya reconocía que "las relaciones se han deteriorado".

Aun así, las relaciones permanecían cordiales y el año pasado sí se celebraron los premios en Girona. Coincidieron en junio de 2017 en el acto el rey Felipe, Puigdemont –que como presidente de la Generalitat era Vicepresidente de Honor de la Fundación– y Madrenas.

Este año, el 28 de junio serán premiados el ingeniero aeronáutico José Miguel Bermúdez, la ingeniera química María Escudero, el químico Guillermo Mínguez, la emprendedora social Arancha Martínez, la cantante Soleá Morente, el violonchelista Pablo Ferrández y la entidad francesa Article 1. Inaugurarán la gala Pau Gasol, Teresa Perales y Valentín Fuster.