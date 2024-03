Aragonès advierte a Sánchez que incumplirá el pacto de investidura si no acepta abordar la financiación catalana

El president Pere Aragonès ha acudido a Madrid a presentar su nueva propuesta de pacto fiscal para Catalunya y ha lanzado una advertencia al Gobierno de Sánchez: si se niegan a abordarla en una comisión bilateral, tal como afirmaron el martes, ERC podría plantearse dejar de apoyar al Gobierno de coalición en sus proyectos durante la legislatura que acaba de empezar.

En plena precampaña electoral, Aragonès puso sobre la mesa su propuesta de financiación singular a la vasca para Catalunya, con la que la comunidad recaudaría y gestionaría el 100% de los impuestos y transferiría una parte al Estado y otra a un fondo de solidaridad territorial. Pero el Gobierno rápidamente descartó negociarlo de tú a tú con el Ejecutivo catalán y se limitó a afirmar que el modelo de financiación se debatirá con todas las comunidades autónomas.

Para el Govern, esta negativa supondría incumplir el acuerdo de investidura por el que votaron a favor de Pedro Sánchez. El texto pactado entre republicanos y socialistas no asumía una nueva financiación para Catalunya, pero sí se comprometía a constituir una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat durante el primer trimestre de 2024 para “llegar a un acuerdo” y “posibilitar avances” en aspectos como “una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera” en la comunidad catalana.

Ante este escenario, en un desayuno informativo de Europa Press en el que Aragonès ha expuesto su idea de soberanía fiscal, ha advertido a Sánchez: “Tendrá que cumplir los acuerdos de investidura y negociar”. Y ha subrayado que ERC ha afirmado siempre que sólo se podrán cerrar “nuevos acuerdos si se van cumpliendo los anteriores”. Si la negociación es multilateral con las demás comunidades autónomas, ha zanjado, no habrá acuerdo posible.

“El mejor acuerdo es un acuerdo bilateral”, ha insistido, recalcando que igual que él no va a “decir a los ciudadanos de Andalucía cuál es el sistema de financiación que ellos necesitan” tampoco va a aceptar que me digan a él cuál es “el sistema de financiación que Catalunya necesita”. Además, ha añadido, “la historia demuestra” que cuando la negociación bilateral se ha trasladado después a “un marco multilateral lo que ha pasado es que todo un conjunto de barones territoriales” que habían criticado a Catalunya “después se han puesto a la cola para conseguir también los mismos recursos y el mejor ejemplo es cuando acordamos una condonación de una parte de la deuda del FLA en el marco de los acuerdos de investidura”.

A la conferencia han asistido las conselleras de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, y de Territorio, Ester Capella; otros representantes de ERC en Madrid; la portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría (PSOE); la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Maite Aizpurua, y el diputado del grupo Jon Iñarritu; y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Durante su intervención Aragonès ha aclarado también que la contribución de Catalunya al fondo de solidaridad interterritorial una vez se acepte su propuesta de financiación propia será temporal y ha propuesto que para compensar la contribución que se dejará de hacer por parte catalana se proceda a adelgazar la Administración General del Estado. Ha explicado el president que la contribución aportación será “fijada bilateralmente” con el Gobierno central y “sometida a unos objetivos y limitada en el tiempo”.

En cuanto a los objetivos a cumplir, ha aclarado que estarían “relacionados con el grado de desarrollo económico, con el objetivo de aumentar la capacidad fiscal de todos los territorios y relacionados con los objetivos de consolidación de las cuentas públicas”. En este sentido, ha puesto como ejemplo el sistema que se está aplicando en la Unión Europea donde “hay unas normas comunes, hay una solidaridad interna, pero sometida a unos objetivos”.

Aragonès, que no ha querido hablar de plazos concretos, ha condicionado la continuidad de la contribución catalana a que haya avances en el “grado de cohesión territorial” o a que no se estén aplicando medidas encaminadas a “favorecer la productividad y la competitividad de los otros territorios”. Por lo que se refiere al impacto que la financiación catalana tendría para el resto de comunidades, el 'president' ha sostenido que “lo que tendría que hacer la Administración General del Estado es adelgazarse, porque no puede ser que hayan crecido un 90% sus ingresos en los últimos 12 años y el de las comunidades autónomas un 40%”.