L’ex-director general de Bancaixa diu que “ningú” sabia que l’expresident Olivas va cobrar 580.000 euros dels Cotino

L’ex-director general de Bancaixa, Aurelio Izquierdo, va confirmar dimarts que “ningú” en l’entitat sabia que José Luis Olivas, expresident de l’entitat bancària i successor d’Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana, va cobrar 580.000 euros de l’empresa Sedesa, pertanyent a la família Cotino. Olivas, per a qui la Fiscalia Anticorrupció demana sis anys de presó en el judici del cas Erial, ja va ser condemnat a un any i mig de presó i al pagament d’una multa de 151.800 euros per haver falsificat la factura.

L’expresident valencià va emetre la factura falsa a través d’Imarol SL, l’empresa que compartia amb la seua dona, a Sedesa per una pretesa assessoria en la venda de la participació de l’empresa dels Cotino en Proyectos Eólicos Valencianos SA, societat adjudicatària de les zones 5, 6 i 11 del Pla Eòlic valencià, una licitació falsejada segons Anticorrupció. La firma pertanyia majoritàriament a Endesa (55%) i Sedesa tenia un 25% de l’accionariat, mentre que Bancaixa mantenia el 20% de l’accionariat. La sentència que va condemnar Olivas sosté que l’expolític del PP no va fer la faena per la qual va cobrar la factura.

Aurelio Izquierdo, citat com a testimoni en el judici del cas Erial, va emmarcar l’interés de Bancaixa de desfer-se de les seues participacions en el procés de desinversions per a obtindre plusvàlues. El 2008, en plena crisi econòmica, “hi havia dificultat per a vendre moltes coses”. Així doncs, Bancaixa va obtindre una plusvàlua de 35 milions d’euros, després d’haver invertit a penes “un milió i escaig” i Sedesa es va embutxacar 39 milions.

L’any següent Endesa Cogeneración y Renovables SL, ja amb tot l’accionariat, va vendre els parcs de les zones 6 i 11 a Corporación Acciona Eólica SL, amb una plusvàlua de 104 milions d’euros. L’acusació pública manté que Olivas va participar pretesament en el tripijoc de l’adjudicació inicial del Pla Eòlic, d’una manera similar a la de Zaplana en la privatització de les ITV, un dels lots de les quals va recaure també en Sedesa.

Izquierdo, absolt en l’Audiència Nacional en el cas Costa Bellver, va assegurar que en l’entitat bancària es desconeixia que Olivas, president de Bancaixa i més tard vicepresident de Bankia, tenia tractes amb els Cotino. “En Bancaixa ningú sabia que Olivas havia cobrat per fer aquesta gestió”, va declarar a preguntes del fiscal anticorrupció.

Miguel Morillo, responsable de les societats participades de Bancaixa, també va dir que en l’entitat es desconeixia la participació de l’empresa d’Olivas en l’operació. Javier Viteli, conseller delegat d’Iberdrola Renovables, va aclarir: “En una operació d’aquest tipus, no necessitem cap mena d’intermediació per part de ningú”.

Per part seua, Javier García Pérez, responsable de desenvolupament de negoci a Espanya d’Iberdrola Renovables, desconeixia l’existència de l’empresa Imarol d’Olivas i de la seua dona, Mercedes Álvarez. El fiscal va preguntar al testimoni si calia assessorament extern en aquesta mena d’operacions. “Normalment, eren treballs que féiem internament, amb el coneixement i el saber fer, féiem una valoració que s’escalava als organismes interns i es feia una oferta”, va contestar.

La defensa de José Luis Olivas també va interrogar el perit contractat per l’expresident valencià, l’inspector d’Hisenda en excedència Francisco Javier Galindo. El perit va assegurar que era “absolutament impossible” la intervenció d’Olivas en el procés d’adjudicació del Pla Eòlic mentre va ser president de la Generalitat Valenciana. També va destacar que el pagament per part de Sedesa es va produir cinc anys després de l’adjudicació. “No hi ha dubte del servei prestat”, va dir Galindo.

En el judici també va declarar l’exdirector de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), Roberto López Abad, per a defensar el procés “absolutament reglat” de selecció dels membres de l’entitat en l’època en què Eduardo Zaplana era president de la Generalitat Valenciana. López Abad, absolt de falsejar els comptes de la CAM i condemnat pels negocis immobiliaris de la caixa al Carib, va declarar que Francisco Grau, assessor fiscal de Zaplana i acusat en la causa, va participar en el consell d’administració de l’entitat, sense que hi actuara per interés polític.

L’exdirector de la CAM va negar que l’entitat atorgara un préstec en condicions avantatjoses a Zaplana per a l’adquisició d’un habitatge en el passeig de la Castellana de Madrid. L’exministre del PP va obtindre una carència de sis anys en la hipoteca del pis, de 500 metres quadrats, que va comprar per 1,6 milions d’euros i va revendre per 2,8 milions.

L’impagament d’un acusat a una lletrada

D’altra banda, també va declarar Elena Sánchez Álvarez, dedicada a promoure negocis i inversions i “sòcia en una societat on estava el senyor Zaplana”, segons va dir. La testimoni va relatar que el promotor Carlos Gutiérrez Nomdedéu, acusat en la causa, li va demanar ajuda a través de Zaplana per a afrontar el concurs d’una de les seues empreses, “enquistat molt de temps”. L’empresari li va fer un impagament en tota regla. “Li vaig plantejar uns honoraris, el tema va eixir bé i mai vaig percebre cap mena d’honoraris”, va lamentar la lletrada.

Preguntada pel fiscal sobre els “innombrables” correus electrònics que enviava a Zaplana a través de la seua secretària informant-lo del treball, la dona va adduir que es tractava de “donar un seguiment dels treballs” a qui li havia remés el client. “Era un contacte que em va arribar al despatx pel senyor Zaplana”, va afirmar la testimoni.

El president del tribunal, el magistrat Pedro Castellano, li va preguntar si va emprendre accions judicials per a reclamar els seus honoraris. La testimoni va explicar que, a pesar que “al principi era un senyor tremendament educat”, quan es va posar en contacte per a reclamar el deute, Carlos Gutiérrez “va desaparéixer” i no responia a les seues telefonades.

“Mai he tingut cap cas com aquest en el meu despatx d’algú que no vulga pagar”, va concloure. L’al·ludit va estar absent en la sessió de dimarts en el seu seient del banc dels acusats.