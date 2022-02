Aragonès llama a Puigdemont para rebajar la última bronca entre ERC y Junts

Las llamadas de Pere Aragonès a la unidad independentista en la conferencia pronunciada el lunes pasado han tenido, por el momento, el efecto contrario. Varios dirigentes de Junts, sobre todo Jordi Sànchez y Carles Puigdemont, han manifestado su malestar por algunas de las palabras del president, que vinculó la situación judicial de ambos con la negociación iniciada entre el Govern y el Gobierno de Pedro Sánchez. Este miércoles Aragonès ha desvelado en una entrevista en TV3 que ha telefoneado en las últimas horas a Puigdemont para explicarle sus palabras. "Quise aclarar eso y creo que entendió la aclaración", ha asegurado.

Las afirmaciones que han levantado ampollas en Junts son dos frases muy concretas, ambas sobre las causas judiciales. En la primera, Aragonès consideraba que los indultos habían sido "el ejemplo más evidente" de que un movimiento independentista unido podía "hacer que el Estado se moviera". Los indultos "en ningún caso son la solución, pero son y han sido un paso importante", aseguró el president. Tras escuchar estas palabras, Sànchez pidió aclaraciones a Aragonès porque entendió que de sus declaraciones se desprendía que los indultos habían formado parte de la negociación. algo que Junts siempre ha rechazado.

El segundo extremo que enfadó en el partido fue en lo referente a Carles Puigdemont. Aragonès se refirió a él en una sola ocasión, cuando dijo: "Es necesario afrontar el problema como lo exige el Consejo de Europa. Empezando por retirar las causas contra el president Puigdemont y el resto de políticos exiliados. Y acabando por encontrar una solución democrática al conflicto". Poco después de esta afirmación, el propio Puigdemont hizo un tuit en el que recordaba su petición de que "no se interfiera en nuestra estrategia buscando atajos que no queremos", en relación a una posible solución personal para los políticos que están fuera.

Amb tot el respecte pel president @perearagones, en el meu article publicat al @elpuntavui el 14 d’octubre de 2021 demanava també respecte per a l’estratègia política de l’exili, i feia una interpel·lació molt directa i explícita. https://t.co/qtz32TN979 pic.twitter.com/5EdJt00ogB — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 15 de febrero de 2022

Este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja, evitó posicionarse en la polémica pero sí aseguró que la petición de Aragonès para que se retirasen las causas contra Puigdemont es la misma que mantienen para todos los políticos independentistas que aún mantienen causas abiertas en España. "No hay ninguna novedad en esto", quiso zanjar Plaja.

Un día después, y aprovechando una entrevista en TV3, ha sido el propio Aragonès quien ha salido al paso de las críticas recibidas por parte de sus socios desvelando que había hablado por teléfono con Carles Puigdemont. "Creo que no tenemos que respondernos a través de los medios de comunicación, es un poco absurdo si tenemos los teléfonos de todos", ha dicho, para a continuación relatar la conversación que habían mantenido. "Lo que dije es que exigíamos que se retirasen las causas contra él y contra el resto de exiliados, que es lo que pedimos todos. Por tanto yo no dije que iré a negociar en su nombre ni sobre su situación con el Estado, porque no me corresponde", ha asegurado.