Catalunya prorroga las restricciones otras dos semanas y descarta excepciones por Semana Santa

Toque de queda a las 22:00h., límite de horario y aforo en bares y restaurantes y movilidad entre comarcas permitida solo para la burbuja de convivencia. El grueso de las restricciones vigentes en Catalunya se prorrogan otras dos semanas, con lo que el Govern cierra la puerta a cualquier tipo de relajación por Semana Santa, como reclamaban algunos sectores económicos como la hostelería.

Tras unos días de lanzamiento de globos sonda y rectificaciones por parte del Govern –la consellera de Presidència en funciones, Meritxell Budó, especuló públicamente con la posibilidad de que bares y restaurantes pudieran reabrir por la noche para rectificar después–, han sido el secretario general del departamento de Salud, Marc Ramentol, y el titular de Interior, Miquel Sàmper, los encargados de anunciar que todo sigue igual y que el estancamiento de los datos sanitarios y epidemiológicos no permite aligerar las restricciones.

Ramentol ha argüido el "principio de prudencia" para mantener las restricciones vigentes hasta el próximo 9 de abril. Según el número dos de Salud, el aumento de movilidad detectado el pasado fin de semana "no es un riesgo en sí mismo", pero sí puede suponer un aumento de encuentros entre distintos grupos. Y ahí está el peligro del virus. Además, los ingresados en las UCI –420 este jueves– no bajan con la rapidez necesaria para aliviar las medidas. "Nos preocupa que la cifra de personas ingresadas en las UCI no se corresponde con la de contagios ni la de ingresos hospitalarios", ha agregado.

De esta forma, los restaurantes y bares seguirán abriendo desde las 7:30h. de la mañana hasta las 17h. de forma ininterrumpida pero no podrán servir cenas en los locales, sino que tan solo podrán hacerlo a domicilio hasta las 23h. Las terrazas seguirán con 100% de aforo con un máximo de cuatro personas por mesa, mientras que en los interiores permanecerá limitado al 30%.

A partir de este viernes, la limitación de grupos de personas se limita a cuatro en espacios públicos cerrados y seis en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. En espacios privados solo se podrán reunir los convivientes. El toque de queda nocturno sigue vigente de 22:00h. a 6:00h. tras más de cinco meses en vigor, y la movilidad sí se permite entre comarcas pero solo para las burbujas que convivan en una misma casa.

Los comercios, sean grandes, pequeños o centros comerciales, pueden abrir ya toda la semana, aunque con el aforo reducido al 30%. Se mantiene el 50% del aforo para teatros, cines, bibliotecas y museos. Las salas de juego y los casinos pueden acoger a un máximo de 250 personas si se garantizan las condiciones de ventilación.