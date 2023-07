ERC y los comuns, la guerra que no cesa

Sin cese de hostilidades a la vista. Este es el estado de la confrontación abierta en Catalunya entre ERC y los comuns de cara a las elecciones generales. Dos partidos habituados a cooperar en el Parlament, el Congreso y el Ayuntamiento de Barcelona (al menos la pasada legislatura) pero que han agudizado los ataques en vísperas de los comicios del 23 de julio debido a la pugna por los votantes que dudan entre ambas papeletas.

Yolanda Díaz se compromete a que Catalunya vote "un nuevo acuerdo político" en 2024

Más

A doce días de las elecciones generales, no hay día que las fuerzas de izquierda en Catalunya no se hayan atizado, lo que no impide que reconozcan que deberán repetir colaboración en el Congreso para evitar un Gobierno PP y Vox. A los reproches cruzados entre ERC y comuns se ha sumado la CUP, con críticas a ambas formaciones, mientras el PSC lo mira desde la barrera, instalado en la primera posición de los sondeos y centrado en movilizar y aglutinar al votante progresista más que en la confrontación con las fuerzas a su izquierda.

En línea con las críticas que ya había vertido durante la legislatura –las negociaciones por la reforma laboral dejaron maltrechas las relaciones entre ambas formaciones–, el candidato de ERC, Gabriel Rufián, ha pasado la primera parte de la campaña centrado en Yolanda Díaz. De la vicepresidenta ha dicho que le da más miedo que el líder de Vox, Santiago Abascal. También ha considerado que “votar a Sumar es votar a una mentira piadosa”.

Las discrepancias no son solo entre cabezas de cartel, sino también sobre los proyectos y políticas que proponen ambas formaciones. Los comuns empezaron la semana con una enmienda a la principal apuesta de ERC la pasada legislatura, la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno. La cabeza de lista de En Comú, Aina Vidal, abogó por añadir carpetas de infraestructuras y económicas a la mesa, lo que fue censurado con contundencia por la exconsellera Teresa Jordà, número dos de Rufián el 23J.

ERC y comuns se tantean y buscan el flanco débil del adversario. Las formaciones lo vinculan a que en estas elecciones tanto las encuestas que se han publicado en los medios como las que manejan internamente los partidos desde hace meses identifican votantes indecisos entre ambas opciones y una bolsa importante de votos 'de frontera' entre los dos.

Los republicanos buscan en especial frenar las eventuales fugas de sus votantes más izquierdistas en los comicios al Parlament que ven con mejores ojos la papeleta de Sumar en el Congreso. Fuentes de ERC resaltan que han sido los propios comuns los que han evidenciado que son un proyecto “sucursalista” con sus vaivenes sobre si el referéndum en Catalunya debía ser sobre el acuerdo de la mesa de diálogo o una consulta de autodeterminación al uso.

“No nos han sorprendido para nada los ataques de Rufián”, sintetizan fuentes de los comuns, que recuerdan que el cabeza de lista de los republicanos ya protagonizó críticas similares hacia los anteriores líderes del espacio de En Comú, Jaume Asens y Xavier Domènech, lo que no impidió que luego colaboraran en el Congreso.

Sí ven los comuns una mayor intensidad y fijación de Rufián en Yolanda Díaz que con sus antiguos candidatos, algo que el candidato de ERC desmintió en una entrevista con elDiario.es. El jefe de filas republicanas en el Congreso remarcó que no tiene ningún “problema personal” con la vicepresidenta y ministra de Trabajo y que sus críticas simplemente forman parte de la “confrontación política”.

Pero los comuns lo consideran un poco más grave. De ahí que su respuesta también haya sido más contundente. La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en parecidos términos que el candidato de ERC, también echó mano de la ultraderecha el pasado domingo para replicar al republicano: “Señores tan diferentes como Rufián o Abascal dicen que Yolanda Díaz es peligrosa. Estos 'señoros' no han hecho nada para mejorar la vida de la gente”.

Desde los comuns enmarcan la contundencia de Colau en parar los pies a Rufián como “una forma de decir que 'ya basta'”. Con todo, en el partido aliado de Sumar ven que la confrontación tiene fecha de caducidad en el final de la campaña. “Nos tendremos que seguir entendiendo en el Parlament, donde les hemos aprobado a ERC los Presupuestos, también en el Congreso y ojalá que en el Ayuntamiento de Barcelona”, expresan.

“En el Parlament hemos tenido cierta sintonía, pero en el Congreso y en Barcelona es diferente, para empezar porque los comuns todavía nos tienen que explicar sus dos 'pactos de la vergüenza' con la derecha, en 2019 con Manuel Valls y en 2023 con el PP”, replican fuentes de ERC.

Termine como termine la pugna entre republicanos y comuns el 23J, ningún sondeo indica que los dos partidos estén en disposición de arrebatar el primer puesto al PSC, que más de una década después tiene todas las de volver a ganar unas generales en Catalunya tras las victorias de En Comú en 2015 y de ERC en 2019.

–––––––––

Te necesitamos más que nunca

El resultado electoral de las elecciones municipales y autonómicas no deja lugar a dudas. Viene una ola reaccionaria y la mayoría de los medios nadan en esa misma dirección. elDiario.es se ha convertido en uno de los pocos periódicos de referencia, con capacidad de marcar la agenda y destapar investigaciones exclusivas, que sigue siendo independiente y no está capturado por la derecha.

Si crees que el periodismo importa y afecta a nuestras vidas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.