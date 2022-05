El exjefe internacional de Convergència niega que Puigdemont encargara buscar apoyo ruso al procés

El exsecretario de relaciones internacionales de Convergència Víctor Terradellas ha declarado este miércoles ante el juez. En teoría por el desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona a dos de sus fundaciones, motivo por el que está formalmente imputado. En la práctica la comparecencia se ha convertido en un interrogatorio sobre sus contactos rusos en las fechas más candentes del procés en 2017. Terradellas, según fuentes presentes en la declaración, ha divagado mucho pero ha desvinculado al expresident Carles Puigdemont de cualquier encargo relacionado con Rusia.

Al juez Joaquín Aguirre, que ha llevado el peso del interrogatorio, le ha costado sacar algo en claro de las más de tres horas de declaración de Terradellas. El exdirigente de CDC ha confirmado ante el juez, tal y como avanzó el lunes El Periódico, que el exdiplomático ruso y empresario del entorno del Kremlin Nikolai Sadovnikov se reunió con Puigdemont en la Casa dels Canonges del Palau de la Generalitat en Barcelona antes de que el Parlament proclamara la fallida Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Terradellas ha situado la dos reuniones el 24 y 25 de octubre, dos días antes de la DUI. En la última de ellas se encontraban Puigdemont, Sadovnikov, su compatriota Sergey Motin, y el catalán Jordi Sardà. El exdirigente de CDC, según las fuentes, ha recalcado que las ofertas rusas no se referían a una ayuda para conseguir la independencia sino a proposiciones de cara al momento en el que Catalunya ya fuera un nuevo estado, algo que no ocurrió nunca.

Los emisarios rusos, ha proseguido Terradellas, ofrecieron al entonces president ayuda económica y también militar (unos 10.000 soldados, que el excargo convergente mencionaría en conversaciones posteriores con dirigentes soberanistas y que este miércoles ha tildado de 'boutade') una vez conseguida la independencia. A cambio, solicitaron una legislación favorable para poner en marcha un sistema de criptomonedas en una Catalunya independiente y crear un gran nicho mundial de moneda virtual.

Sobre cómo llegaron a las puertas del Palau los emisarios rusos, Terradellas ha sido tajante: no fue por orden o encargo de Puigdemont, sino que se debió a sus contactos tras toda una vida dedicada a las relaciones internacionales y a la ayuda a la cooperación. Igual de contundente ha sido Terradellas, según las fuentes, para describir la reacción de Puigdemont: el president “no dio credibilidad” a las ofertas rusas ni pidió proseguir por esa vía.

Reparos del fiscal

Las mismas fuentes han explicado que el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado, que mantiene un enfrentamiento con el juez por el devenir de la investigación, ha explicitado su sorpresa y sus reparos por el interrogatorio del instructor sobre la trama rusa del procés, ya que formalmente la imputación de Terradellas es por las subvenciones de la Diputación.

En suma, Terradellas ha descargado de cualquier responsabilidad a Puigdemont a la hora de buscar apoyo ruso al procés. “Yo iba por libre”, ha mantenido ante el juez, según fuentes jurídicas. Y ha enmarcado las reuniones en los contactos que emisarios de otros estados, tanto europeos como americanos, buscaron con la Generalitat en el otoño soberanista de 2017 para “conocer la situación del país”.

Más allá de los alegatos de Terradellas, que como imputado tiene derecho a no decir toda la verdad, del contenido del sumario tampoco se desprende que el excargo convergente actuara con plenos poderes como emisario de la Generalitat, en la que no ocupaba ningún cargo. Sin embargo, sus iniciativas no eran censuradas ni frenadas, como muestra que Puigdemont le invitara a la Casa dels Canonges para celebrar la reunión con los rusos.

La causa perfila más bien a Terradellas como un 'free-rider' con teléfonos de todo el mundo y una alta capacidad de insistencia. Para muestra, el bombardeo de mensajes al que Terradellas sometió a Puigdemont durante el otoño soberanista de 2017. Terradellas afeó al president un día antes de la DUI su intención de convocar elecciones ya que lo estaba esperando, según transmitió, “un emisario de Putin”, que ha resultado ser supuestamente Nikolai Sadovnikov. Cuando Puigdemont ya estaba de camino a Bélgica, Terradellas le insistió para arriar la bandera española de la Generalitat, nombrar al exjuez Santiago Vidal fiscal general de la república y firmar los primeros decretos de la República catalana y defender la independencia en la calle.

Las subvenciones, a De Dalmases

Sobre el descontrol en las ayudas de dinero público por las que está imputado y ha constatado la propia Diputación, Terradellas ha negado cualquier irregularidad y ha defendido que sus fundaciones, CATMÓN e IGMAN, llevaron a cabo todos los proyectos subvencionaos.

La subvención de mayor importe –49.918,40, de los que se pagaron 20.000– fue destinada en 2015 a una revista editada por CATMÓN llamada 'Catalan International View' que, según la petición formulada por la entidad, tenía como objetivo “fomentar el debate sobre el mundo local”. El dictamen de la Diputación concluye que en la solicitud de subvención “no quedaban bien definidas las actividades a realizar ni sobre todo los resultados concretos que se pretendían conseguir”.

Asimismo, el informe destaca que se pagaron facturas al responsable de las fundaciones junto a Terradellas, el actual diputado de Junts Francesc de Dalmases, antes de la fecha de emisión de las mismas, y que cuando se preguntó el por qué se recibieron documentos de justificación “sin firma”. Otra de las irregularidades detectadas es que CATMÓN presentó para justificar la subvención una factura de 4.115 euros a una empresa de los propios Terradellas y De Dalmases en concepto de maquetación de la revista.

Según las fuentes presentes en el interrogatorio, Terradellas ha alegado que era De Dalmases el encargado de tramitar las ayudas con la Diputación, dejando así en bandeja al juez una nueva exposición razonada para que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) -instancia competente para los diputados del Parlament- para intentar imputar a De Dalmases. La primera petición del juez fue rechazada con contundencia por parte del TSJC.