Junqueras dejará la presidencia de ERC tras las europeas y convoca un congreso en noviembre

ERC continúa en ebullición interna tras el fracaso del 12M. El partido ha anunciado este miércoles que Oriol Junqueras, abandonará, durante unos meses, la presidencia del partido, al menos hasta el congreso nacional que se ha acordado celebrar el próximo 30 de noviembre. Junqueras dejará el cargo tras las elecciones europeas del 9 de junio y no ha anunciado por ahora si en ese nuevo congreso volverá a postularse para seguir al frente de la formación.

No ha sido la única novedad de este miércoles por la noche: a través de X, la secretaria general del partido, Marta Rovira, ha anunciado que no se presentará a la reelección como secretaria general en el congreso que el partido celebrará en noviembre. “No queremos reproducir ni los liderazgos mesiánicos ni las élites políticas, no queremos hacer uso del populismo emocional”, reza el mensaje escrito por Rovira.

Según ha informado el partido en un comunicado, Junqueras ha comunicado a la Ejecutiva del partido este miércoles que tras las europeas dejará la presidencia de ERC “para abrir un proceso de reflexión y escucha activa antes de decidir su futuro”. El anuncio se ha producido después de que el propio Junqueras comunicara por carta este martes que quería seguir en el cargo.

La debacle de ERC del 12M continúa así cobrándose cargos después de que el lunes el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciara que abandonaba la política. Además del anuncio de Junqueras y Rovira, la Ejecutiva de ERC, reunida durante más de cuatro horas este miércoles, ha acordado celebrar un congreso nacional el próximo 30 de noviembre “para pensar el futuro del país y del partido”.

Junqueras y Rovira lideraban el partido desde 2010, cuando asumieron el timón de una formación histórica en crisis, con sus peores resultados después del gobierno tripartito. Ambos mantuvieron el mando incluso cuando sufrieron las consecuencias penales del procés: Junqueras siguió en la presidencia durante los cuatro años que pasó en prisión, y Rovira también permaneció en el cargo desde Suiza, país en el que permanece desde 2018 y del que todavía no ha vuelto a la espera de la aprobación de la amnistía.

De su mano, ERC creció hasta sus máximos históricos, ganó las generales y las municipales de 2019 y logró el hito de volver a la presidencia de la Generalitat en 2021, imponiéndose en su contienda con Junts para liderar el independentismo. Pero desde entonces, ERC vive un ciclo a la baja que se ha traducido en sonoros reveses en el último ciclo electoral. Los malos resultados del 12M fueron la puntilla.

A falta de saber si Junqueras quiere presentarse a la reelección en el congreso de noviembre, el plan trazado por la actual dirección saliente pasa por una transición en noviembre tras el congreso, pero una salida de sus actuales líderes en junio, justo cuando ERC deberá decidir si facilita una investidura de Salvador Illa o sitúa la legislatura catalana en un bloqueo que precipite una repetición electoral en octubre.