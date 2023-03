La Generalitat decreta alto riesgo de incendio en 31 comarcas de Catalunya a partir de media noche

La Generalitat activará el nivel 2 del Plan Alfa en 31 comarcas de Catalunya en las que hay previsto un alto riesgo de incendio a partir de esta media noche. El cuerpo de Agentes Rurales hará vigilancia exclusiva de incendios y, como medida adicional, se han suspendido todas las actividades de riesgo en 277 municipios. En concreto, se han cancelado 2.400 actividades.

Se ha recordado que está prohibido hacer fuego y se ha hecho un llamado a toda la ciudadanía a extremar las precauciones durante el domingo en cualquier actividad que se haga en la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas y el estado de la vegetación hacen que cualquier ignición pueda convertirse en un incendio forestal importante.

Según el departament de Acción Climática, la tarde de domingo es el momento de peligro más generalizado debido a que habrá una temperatura muy superior a la habitual. Esto, sumado a la entrada de ráfagas de viento, producirá una bajada repentina de la humedad que puede facilitar los incendios.

La situación en Catalunya es crítica debido a la falta de lluvias que está derivando en una fuerte sequía. La Generalitat y diversos ayuntamientos ya han impuesto restricciones que, de momento, no afectan al agua de boca, pero las administraciones no descartan cortes de agua si no se dan precipitaciones. Esto ha derivado en una vegetación mucho más seca de lo que es normal en esta época del año, hecho que ya ha derivado en diversos incendios forestales.