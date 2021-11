El Govern aprobará sus presupuestos la semana que viene aunque no tenga el apoyo de la CUP

El Govern no esperará a tener atados los apoyos para llevar al Parlament el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2022. El calendario del Ejecutivo pasa por aprobar las cuentas la semana que viene, en la reunión del Consejo del próximo martes 9 de noviembre, sea cual sea el estado de las negociaciones con al CUP, que por el momento no todas las partes reconocen que no avanzan a buen ritmo. El conseller de Economía Jaume Giró ha manifestado reiteradamente que su objetivo es que el próximo año haya presupuestos desde el primer día y, para cumplir con estos plazos, la semana pasada envió la ley de acompañamiento, que marca la política fiscal, a los consejos que deben dictaminar sobre ella.

En este borrador el conseller evitó hacer modificaciones en materia de impuestos, pese a que esa es una de las peticiones explícitas de la CUP, aunque fuentes del Govern hablan de la posibilidad de negociarlo por la vía de las enmiendas parlamentarias. De esta forma, tanto Economía como la Presidencia de la Generalitat, que en los últimos días se ha implicado directamente en la negociación de las cuentas, asumen que el acuerdo con la CUP no llegará antes de la aprobación del proyecto, como suele ser costumbre en los pactos con socios de legislatura, sino que las cuentas comenzarán los trámites parlamentarios y se acabará de cerrar en el Pleno.

Este es un escenario que se presta a la opción de acabar aprobando los presupuestos con una formación diferente a la de los anticapitalistas, por ejemplo con los socialistas, que se han ofrecido reiteradamente. Pero desde el Govern niegan que esta sea la razón para hacer la negociación en paralelo al trámite parlamentario, que explican por la dificultad que están teniendo para alcanzar un acuerdo en los plazos previstos.

"Las negociaciones de los presupuestos siguen de forma intensa. Ya sabíamos que las negociaciones serían complejas", ha asegurado la portavoz del Govern, Patricia Plaja, para a continuación asegurar que "el Govern quiere cerrar un acuerdo con la CUP porque cree en el acuerdo de investidura". Preguntada directamente por la opción de buscar apoyos fuera de la CUP, Plaja lo ha negado: "Sobre la mesa lo que hay hoy es lo mismo que había semanas antes: llegar a un acuerdo con la CUP, nada más".

La negociación con la CUP está atascada desde hace semanas, con desacuerdos centrados sobre todo en cuestiones como la internalización de servicios médicos, la dotación presupuestaria para la nueva empresa energética pública, la consolidación del personal interino, el aumento del gasto en educación o la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno, a la que los anticapitalistas se oponen.

Desde el verano la formación ha manifestado su descontento por las políticas del Ejecutivo, que creen que trata de contentar a las patronales, pese a que estas también han sido críticas con algunas de sus iniciativas. En concreto, la CUP echa en cara a Pere Aragonès que no se posicionase de forma clara contra la ampliación de El Prat y exige al vicepresident Jordi Puigneró que explique de forma clara cuál es el modelo aeroporturario por el que apuesta la Generalitat.

Por su parte, el Govern niega que haya un plan B a aprobar las cuentas con los anticapitalistas, pese a que tanto Economía como el conjunto del Ejecutivo catalán tienen claro que debe haber nuevas cuentas el próximo año, entre otras cosas para aprovechar el crecimiento de ingresos de la Generalitat gracias a los fondos europeos y la recuperación económica. De ahí la prisa en los plazos. Para que las cuentas entren en vigor el 1 de enero, el proyecto tiene que llegar a la Cámara durante la primera mitad de este mes. Un calendario que choca con el de los anticapitalistas, que antes de cerrar un acuerdo de presupuestos deben pasarlo por sus órganos de base.