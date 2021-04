Hacienda cobrará 800.000 euros a los huérfanos de Germanwings

Las familias de las víctimas de Germanwings continúan reclamando a Hacienda la exención fiscal para la cincuentena de niños españoles (la mayoría, catalanes) que quedaron huérfanos de un padre o de ambos a raíz del accidente, del que el pasado 24 de marzo se cumplieron seis años. Según ha avanzado este domingo 'La Vanguardia' y ha podido confirmar la ACN, la Asociación de Afectados por el Vuelo GWI 9525 calcula que la Agencia Tributaria reclamará unos 800.000 euros de los 3 millones de euros del fondo para compensarlos dados por Lufthansa.

"Esto no es un premio de lotería", ha criticado en declaraciones al diario barcelonés Cristina Subirats, que tenía 22 años cuando el 24 de marzo de 2015 su madre tomó el avión para asistir a la Feria de Alimentación Anuga FoodTec que se hacía en Colonia (Alemania). El avión se estrelló en los Alpes, en Francia, porque el copiloto decidió suicidarse y tras quedarse solo en la cabina dirigió el avión contra una montaña. De los 150 fallecidos, 47 eran españoles.

El Congreso aprobó una proposición de ley donde se modificaba la Ley reguladora de las Haciendas Locales para que las víctimas de Germanwings no cotizaran el IRPF de las indemnizaciones recibidas, pero esta reforma se quedó estancada durante meses a la comisión de Hacienda y finalmente decayó cuando se disolvieron las cortes para las elecciones del 28 de abril del 2019.

El pasado mes de marzo diputados de ERC y Junts registraron en el Congreso una proposición para permitir que los familiares de las víctimas del siniestro de Germanwings estuvieran exentos de pagar impuestos por las indemnizaciones. En la proposición no de ley, recordaron que ya en 2018 el Congreso aceptó tramitar una iniciativa similar, pero no llegó a salir adelante antes de que se disolvieran las Cortes en marzo de 2019, por lo que ven preciso retomarla y conseguir de nuevo la anuencia parlamentaria.

Los proponentes indicarom que 54 huérfanos por aquella catástrofe están a la espera de poder recibir unas becas de estudios propuestas por Germanwings y la pretensión es que su importe no se reduzca por la carga impositiva. En la proposición no de ley registrada, ERC y Junts instan al Gobierno a incorporar una disposición adicional en las leyes que regulan los impuestos de la renta de las personas físicas, de sociedades, de patrimonio y de la renta de no residentes en las que se permita esa exención específica en las indemnizaciones a los familiares de víctimas del vuelo GWI9525.

En la proposición de ley aprobada en 2018, sin embargo, la modificación atañía a la ley reguladora de las haciendas locales, aunque en términos parecidos. El año pasado un juzgado mercantil de Barcelona condenó a Germanwings a pagar 1.578.000 euros a trece familiares de víctimas de aquel accidente aéreo que no habían aceptado el acuerdo económico que les ofreció antes la compañía, que en cambio sí asumieron otras familias de los fallecidos.

En 2018 otro grupo de familiares de víctimas demandó a Germanwings y un juzgado mercantil de Barcelona condenó a la aerolínea a pagar una indemnización de algo más de dos millones de euros, aunque la compañía recurrió esa sentencia y la Audiencia de Barcelona la rebajó a 777.000 euros.