La policía impedirá una plantada de cruces amarillas en la playa de Mataró (Barcelona)

La policía impedirá la plantada de cruces amarillas prevista en Mataró para este domingo. La Junta de Seguridad Local de esta localidad barcelonesa, reunida este viernes de forma extraordinaria para abordar la cuestión, ha decidido vetar la protesta ante el "riesgo" de que se produzca un choque entre manifestantes partidarios y contrarios a esta forma de protesta contra los encarcelamientos de los líderes independentistas.

El alcalde de Mataró, David Bote (PSC), ha expresado que "la mejor forma de evitar el conflicto es que la plantada no se lleve a cabo". Su intención es evitar episodios como el de la localidad cercana de Canet de Mar, donde tres personas resultaron heridas después de que varios encapuchados irrumpieran para retirar las cruces amarillas que había plantado el CDR del pueblo en la playa.

En el caso de Mataró, la protesta no estaba convocada por ningún colectivo en concreto, pero sí había recibido el apoyo de la ANC local. Lo que temían desde el ayuntamiento es que acudiera también alguno de los grupos que en los últimos meses se han dedicado a contrarestar las protestas independentistas en la zona. El Ayuntamiento asegura además que ha tomado esta decisión teniendo en cuenta que el domingo se celebra un triatlón en la misma playa, la del Varador, que podría verse entorpecida por la presencia de las cruces.

La Junta de Seguridad Local, en la que participan Policía Local y Mossos d'Esquadra, también ha servido para confirmar que la protesta no cuenta con el permiso del departamento de Territorio de la Generalitat, de quien es competencia el litoral catalán. El alcalde de Mataró les mandó una carta, así como también a la Delegación del Gobierno, para que se pronunciara. Estos, sin embargo, se han limitado a responder que no tienen constancia de la protesta, algo por otro lado común en un tipo de protestas que no acostumbran a pedir autorización.