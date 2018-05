Los partidos no independentistas reprochan a Puigdemont que se enroque solo por interés personal

El Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y Catalunya En Comú Podem han reaccionado de forma contundente ante la posibilidad de que Carles Puigdemont pueda ser investido president tras la reforma de la ley de presidencia que aprobaron el viernes los diputados soberanistas del Parlament. Las formaciones políticas no independentistas han reprochado al expresident que siga bloqueando la escena política catalana por interés personal.

La posición del Gobierno, que ya ha amenazado con tumbar dicha reforma ante el Tribunal Constitucional, la ha expresado este domingo la ministra de Sanidad Dolors Montserrat. La titular de Sanidad ha acusado a Puigdemont de alargar "la agonía y la confrontación que él mismo ha creado en Catalunya entre catalanes" y de tener secuestrados a los catalanes y a las instituciones catalanas.

"A Puigdemont le conviene que haya esta inestabilidad política porque así garantiza que los independentistas no le olviden", ha afirmado en declaraciones a los medios antes del XII congreso de las juventudes del PP que se ha celebrado este domingo en Barcelona.

Su compañero de partido, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha afirmado en el mismo escenario que "el independentismo está instalado en el día de la marmota". "Puigdemont está estancado en una realidad paralela y su única obsesión es poderse presentar a la Presidencia de la Generalitat de manera reiterada cuando sabe que no es posible", ha dicho.

"Caminos intransitables"

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha calificado hoy como "política de ruptura" la intención de los independentistas de investir al expresident de la Generalitat a distancia.

Durante su intervención en Domeños (Valencia) en el homenaje al histórico dirigente del socialismo valenciano Vicente Madrid, Ábalos ha reprochado a Puigdemont que intente asociar su "interés personal" con el colectivo. "Este comportamiento solo lleva por caminos intransitables", ha lamentado Ábalos, quien ha insistido en que Cataluña merece una solución y ha defendido el "el pacto de convivencia" frente a los que quieren "romper".

"Nunca explican qué implica la ruptura, pero implica un sufrimiento", ha afirmado Ábalos, y ha señalado que quien asumirá los costes será la sociedad a la que supuestamente se pretende servir.

Desde el PSC ven este intento del independentismo como "un engaño y una pérdida de tiempo". Así lo ha calificado el secretario de organización de la formación catalana, Salvador Illa, que cree que "es imposible" llevar a cabo su investidura en las actuales circunstancias.

"En su república imaginaria quiere ser presidente"

El secretario de Comunicación de Cs, Fernando de Páramo, ha asegurado que Carles Puigdemont no será investido y ha reclamado a los partidos independentistas que presenten a un candidato "que no esté imputado, que no esté fugado de la justicia y que respete las leyes democráticas".

En declaraciones a los medios, De Páramo ha criticado que Puigdemont "en su república imaginaria quiere ser presidente pero en la realidad democrática de Catalunya sabe que no va a ser presidente".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos en el Congreso, Toni Cantó, ha acusado al Gobierno de "arrastrar mucho los pies" a la hora de frenar el nacionalismo en Catalunya y ha incidido en que la aplicación del artículo 155 "se queda un poco blandengue" en la televisión autonómica TV3 y los Mossos d'Esquadra.

Cantó ha hecho referencia también a la posibilidad de que Puigdemont sea investido. "Ahora mismo nos preocupan las trampas que vuelven a estar haciendo, pasando por encima del Consejo de Garantías (Estatutarias) que está puesto a dedo por los secesionistas. Incluso ellos les dicen que lo que están intentando ahora con el voto de Puigdemont no es legal y siguen dando la matraca con este 'procés' interminable", ha apuntado.

"No es justo que un pueblo se sacrifique por un solo hombre"

El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha denunciado respecto a la posibilidad de que el expresident sea investido a distancia que JxCat pretende sacrificar a "un pueblo" por "un solo hombre". "Nunca es justo que un pueblo se sacrifique por un solo hombre", afirmó en el Parlament el pasado viernes.

También ha criticado que la formación de la que es diputado Puigdemont afirmase que se "han ganado el derecho a gestionar los tiempos" para la investidura con solo 34 diputados. "No son 68, ni 135. Con 34 diputados, ustedes consideran que tienen el derecho a gestionar los tiempos del pueblo de Catalunya. No la responsabilidad; el derecho", apuntó.