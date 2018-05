La CUP critica el cambio de consellers: "Es una bajada de pantalones en toda regla"

La CUP ha censurado con dureza este miércoles el nuevo Govern de Quim Torra por haber prescindido de los exconsellers presos y huidos. El diputado Carles Riera ha definido como "una bajada de pantalones en toda regla" la sustitución de Josep Rull, Jordi Turull, Lluís Puig y Toni Comín, y se ha reafirmado en avisar a JxCat y ERC de que a partir de ahora deberán buscar otro socio parlamentario porque la CUP pasa a la oposición.

"Tenían la opción de insistir en el nombramiento de los consellers propuestos en un primer momento. Esto es una bajada de pantalones en toda regla. Sin matices", ha aseverado Riera en una entrevista en RAC-1, en la que ha considerado que desde el 1 de octubre "todo se ha hecho mal".

Las críticas de la CUP al nuevo Govern se suman a las de otros actores independentistas como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ha afeado a Torra el nombramiento de consellers sin cargas judiciales. "Agachando la cabeza, siguiendo tutelados y aceptando la injusticia del Estado español no se hace un Govern efectivo", indicó la ANC.

Acotant el cap, seguint tutelats i acceptant la injustícia de l’Estat espanyol NO es fa un Govern “efectiu”. L’única possibilitat és #RepúblicaÉsLlibertat — Assemblea Nacional (@assemblea) 29 de maig de 2018

Los grandes responsables, a juicio de Riera, del "despropósito" en la política catalana son JxCat y ERC. "No dejamos de dar pasos atrás y a gran velocidad. El 27 de octubre no se defendió la independencia. El 30 de enero no se invistió a Puigdemont. Y desde entonces no hay un solo acto de JxCat y ERC que no signifique acatar lo que dice el Gobierno español", ha lanzado Riera. Con todo, el diputado también ha dicho que la CUP debe hacer "autocrítica" por haber apostado por una unidad independentistas que sólo ha traído "claudicaciones".

Las relaciones entre antiguos socios están deterioridas hasta tal punto que Riera ha asegurado que se enteró de los nombres de los nuevos consellers a través de los medios de comunicación. "La comunicación con JxCat y ERC es nula", ha abundado, para después advertir de que la CUP "será oposición al Estado y también a JxCat y ERC".

Si los cuatro diputados de la CUP se unen en la oposición, el nuevo Govern no podrá sacar adelante sus proyectos en el Parlament. Cabe recordar que la suma de JxCat y ERC, a día de hoy, es de 66 diputados, que a la práctica son 65: Toni Comín ha renunciado a al delegación de voto pese a que mantiene el acta de diputado. Ciudadanos, PSC, los 'comuns' y PP suman 65 escaños, y en caso de empate, ganarían las votaciones ya que C's es el grupo con más diputados del Parlament. Por lo tanto, no sería suficiente con que la CUP repitiera la abstención a la investidura de Torra, sino que alguno de sus diputados tendría que votar junto a JxCat y ERC.