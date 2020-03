Catalunya ordena el cierre de tiendas salvo farmacias y supermercados y pide evitar los desplazamientos

La Generalitat de Catalunya ha ordenado el cierre este mismo viernes de todas las tiendas que no sean establecimientos de alimentación, farmacias y de productos de primera necesidad y ha pedido evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles. Según el conseller de Interior, Miquel Buch, la orden de cierre, que todavía se está ultimando, afecta a todas las "áreas comerciales", gimnasios, discotecas, museos, teatros y pistas de esquí. Respecto a bares y restaurantes, Buch ha dicho que "posiblemente" también deberán cerrar, y ha añadido que la orden, que se publicará en unos minutos, lo precisará.

En paralelo a la orden de cierre, la Generalitat también ha pedido a la ciudadanía limitar y evitar cualquier desplazamiento que no sea imprescindible. "Quedarse en casa ayudará a contener el virus", ha afirmado Buch, que ha insistido en varios tramos de su comparecencia en que la ciudadanía no salga de sus casas salvo para ir a comprar productos básicos. Buch no ha descartado tener que tomar medidas más "drásticas" esta misma noche.

El conseller, al igual que otras autoridades como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho hincapié en pedir a la ciudadanía cualquier encuentro o actividad fuera de los entornos familiares más cercanos para evitar así que se propague la enfermedad.

Además del cierre de establecimientos comerciales, museos, discotecas y gimnasios. el Govern también estudia medidas para reducir a una tercera parte el número de usuarios del transporte público. Entre las instrucciones que se debaten, figuran regular los accesos al transporte público colectivo o suprimir los títulos de transporte público.

Buch también se ha referido al confinamiento de la ciudad de Igualada y la Conca d'Òdena. Ha descrito que la situación es de "normalidad absoluta, pese a ser una operación que no se había hecho nunca antes". Durante la noche del jueves al viernes, ha especificado el conseller, se produjeron "solo pequeñas incidencias" y se identificó a 765 personas que trataron de salir del confinamiento de la zona, haciendo factible la trazabilidad de los posibles casos. También se ha garantizado el suministro de productos médicos y alimentos.