La carrera entre C's y PSC se enfoca hacia la comisión de investigación sobre los seguimientos de los Mossos

Los grupos de Ciudadanos y PSC, los dos principales de la oposición en el Parlament catalán, están inmersos en una dura carrera por liderar la alternativa al independentismo. Hasta ahora han competido por llevar antes que nadie recursos ante el Constitucional o por ser los artífices de la puesta en marcha del reloj de los plazos de la investidura. Esta semana, C's y PSC luchan también por abrir la primera comisión de investigación sobre algunas de las actuaciones más cuestionadas de los últimos gobiernos.

La primera comisión de investigación que el Parlament vea nacer podría ser la que investigue los presuntos seguimientos de los Mossos a políticos, avanzados por El Periódico, a raíz de los informes que la Policía Nacional ha elaborado para la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela a partir de los documentos que la policía catalana iba a quemar en una incineradora el pasado 26 de octubre.

C's y PSC han anunciado, por separado, esta iniciativa para arrancar la legislatura, pese a que las comisiones de investigación no pueden formarse hasta que no haya nuevo Govern y que, para forzarla, necesitarían al menos los votos de ambos grupos.

Iceta anuncia, Rivera adelanta

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, anunció el pasado sábado su voluntad de formar esta comisión de investigación. "Queremos esclarecer si en democracia ha pasado lo que nunca debería pasar", aseguró el socialista ante el Consell Nacional de su partido. Se da la paradoja de que los socialistas se han coaligado en esta legislatura con Units per Avançar, cuyo único diputado, Ramón Espadaler, se integra en el grupo de Iceta. Espadaler fue conseller de Interior entre 2013 y junio de 2015, periodo en que, siempre según los informes de la Policía Nacional, el cuerpo policial también podría haber realizado estas actividades.

Con todo, fuentes socialistas explicaban este lunes que el grupo todavía no había registrado la petición ya que no serviría de nada mientras la legislatura no se pusiera en marcha.

Este impasse ha sido aprovechado por Ciudadanos para tomar la delantera al PSC en la carrera por ser el azote del independentismo. El líder de la formación, Albert Rivera, ha anunciado desde Madrid que su grupo registraría en las próximas horas la petición. Como Iceta, tampoco el de Ciudadanos ha dado a los informes de la Policía veracidad de entrada, considerando que la comisión de investigación debe abrirse para "esclarecer" si realmente existió espionaje político en los Mossos y, si fue así, "quién lo ordenó".

"Que algo así pueda suceder en democracia es intolerable", ha asegurado Rivera. Sin embargo, el tema es más incómodo para la formación de lo que podía parecer a priori. El propio Rivera aparece en las presuntas anotaciones incautadas a los Mossos, como participante en la encerrona de policías nacionales a Higini Cierco, banquero andorrano ligado a los Pujol, en una boda de un familiar del abogado José María Fuster-Fabra. Como ocurre en el caso del PSC y Espadaler, de llevarse a cabo la comisión, Rivera podría ser uno de los citados a declarar.

Comisiones cruzadas entre bloques

La de los Mossos no es sin embargo la única comisión de investigación a la que se ha apuntado en este largo arranque de la legislatura. Los partidos independentistas anunciaron la semana pasada que trabajaban para abrir una investigación parlamentaria sobre los atentados de La Rambla. JxCat, el grupo impulsor, aseguró que esta comisión era necesaria para eludir la "polémica" generada tras conocerse una supuesta relación entre el presunto cerebro, Abdelbaki Es Satty, y los servicios de inteligencia.

Con ambas iniciativas contrapuestas sobre la mesa, el escenario recuerda al que ya se dio en la última legislatura, cuando Ciudadanos, PSC y PP boicotearon con su ausencia la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña, mientras que los independentistas forzaron un cierre en falso de la comisión abierta para investigar las palabras del exsenador Santi Vidal. El expolítico de ERC aseguró que la Generalitat se había apoderado ilegalmente de datos personales de los catalanes para poder hacer la independencia, asunto que derivó en la investigación abierta por el juzgado número 13 de Barcelona.

Según el reglamento del Parlament de Catalunya, las comisiones de investigación pueden crearse por mayoría en el pleno, o por tres grupos o por una tercera parte de los diputados. Por esta razón, Ciudadanos y PSC, que suman 53 escaños, podrían formar esta comisión sin más apoyos. Ahora bien, ambos grupos perderían la capacidad de utilizar esta prerrogativa durante todo un año, ya que así lo establece el reglamento.