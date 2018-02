El exsenador Santiago Vidal alega que lo que dijo en sus conferencias sobre la independencia no era verdad

El hombre con el que empezó todo el caso del 1-O, el exsenador de ERC Santiago Vidal, ha declarado este martes como imputado ante el juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Fuentes judiciales han informado que Vidal ha alegado que en sus conferencias sobre una Catalunya independiente él hablaba de futuribles, lo que implica que los contenidos eran "políticos" y no tenían por qué ser "reales". En otras palabras, que los políticos tienen derecho a mentir cuando se dirigen a sus seguidores.

Las confidencias de Santiago Vidal en distintas conferencias públicas de la ANC, en las que aseguró que el Govern había obtenido ilegalmente los datos fiscales de los catalanes, que había una partida oculta de 400 millones para el referéndum o que la Generalitat había confeccionado una lista de jueces afines al secesionismo, dieron pie a las querellas del abogado Miguel Durán y de VOX que abrieron al caso hace ya un año.

Más allá de confirmar si las palabras de Vidal eran ciertas o no, las querellas dieron pie a que el juez Ramírez Sunyer capitaneara las pesquisas para impedir el 1-O, cuyo máximo exponente fue la operación del pasado 20 de septiembre. El sumario de la causa también ha alimentado la investigación por rebelión del Tribunal Supremo: el documento 'Enfocats', un power-point sin sello oficial de la Generalitat incautado en el domicilio del exnúmero dos de Junqueras, es una de las bases de la acusación contra los líderes independentistas.

Un año después de abrirse la causa, han declarado como investigados -antiguos imputados- los primeros querellados. Vidal, que sólo ha contestado a su defensa, ha insistido en que sus palabras eran "hipótesis de futuro atrevidas", aunque ha admitido que tendría que haber usado tiempos verbales de futuro y no de presente. No obstante, ha remarcado que sus confidencias "no se correspondían con la realidad", según las mismas fuentes. El exsenador, que dejó su escaño tras el estallido del caso, ha recordado además que el propio Oriol Junqueras desmintió todas sus afirmaciones.

En la ronda de declaraciones de este martes ante el juez Ramírez Sunyer también ha comparecido como imputado el exasesor del Govern y exvicepresidente del Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer. Y se ha repetido lo sucedido este domingo, cuando declararon funcionarios de la Generalitat: las defensas han preguntado al juez qué hechos supuestamente delictivos se imputaba a sus clientes.

El magistrado, según las mismas fuentes, ha contestado que en el caso de Vidal se le investiga por los hechos incluidos en la querella de VOX que abrió el caso, esto es, el contenido de sus conferencias, aunque según el partido de ultraderecha las palabras de Vidal demuestran que el exsenador tenía pleno conocimiento de la hoja de ruta independentista hacia el 1-O. En conjunto, la causa está abierta por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos.

Viver Pi-Sunyer ha contestado a las preguntas de todas las partes salvo VOX. Ha explicado que asesoró desde el punto de vista técnico al Govern desde el puesto que ocupaba al frente del Institut d'Estudis d'Autogovern en todo lo que le pedían las conselleries sobre una hipotética Catalunya independiente. Y ha añadido que siempre recomendó no publicar los informes que se hacían en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), ya que de hacerlo, se tendrían que ejecutar, y por lo tanto se corría el riesgo de incurrir en un delito de desobediencia.

Vidal pide volver a ser magistrado

La de este martes ha sido una declaración ante el juez de un juez suspendido. Vidal está apartado de la carrera judicial desde hace tres años por escribir un borrador de una constitución catalana. Vidal ha pedido volver a la carrera al acabarse su suspensión. No obstante, la decisión final es del Consejo General del Poder Judicial, que podría esperar al desenlace de la instrucción del caso 1-O para responder a Vidal.