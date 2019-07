El TSJC rechaza la petición de Exteriores para suspender la reapertura de delegaciones de la Generalitat

Las delegaciones de la Generalitat en el Reino Unido, Alemania y Suiza seguirán abiertas. De momento. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado suspender la reapertura de las delegaciones catalanas, tal y como le había solicitado el Ministerio de Exteriores como medida cautelar.

La decisión no es definitiva, ya que la Sala de lo contencioso administrativo del TSJC todavía tiene que valorar el fondo del recurso presentado por Exteriores. En un auto, los magistrados tan solo desestiman las medidas cautelares –que en la práctica suponían pedir el cierre de las delegaciones– solicitadas por el Ministerio "sin entrar en el examen de los hechos y fundamentos que las motivan".

El motivo, indican los jueces, es que Exteriores pidió suspender la reapertura de las delegaciones de forma "extemporánea", es decir, fuera del plazo conferido por la ley. El Ministerio registró su petición de medidas cautelares el 1 de julio de 2019, esto es, casi un año más tarde de la fecha en que presentó el primer recurso (septiembre de 2018) y seis meses después de formalizar el escrito de demanda, cuando la normativa indica que las medidas cautelares deben solicitarse en uno de estos dos trámites, ya sea el recurso o la demanda.

En el marco de este contencioso, el Ministerio aportó como documentación adjunta a la petición de cautelares información reservada que los delegados de la Generalitat intercambiaban con la conselleria de Exteriores, tal y como adelantó eldiario.es. Al no pronunciarse sobre las cautelares, el TSJC tampoco valora la documentación presentada por el Ministerio. No será hasta la resolución definitiva del caso cuando los magistrados decidan si deben cerrarse o no las delegaciones en el extranjero de la Generalitat.

En declaraciones a los medios, el conseller de Exteriores, Alfred Bosch, ha calificado la decisión del TSJC de "revés jurídico contra las obsesiones de Josep Borrell". Por su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores estudia la posibilidad de recurrir la negativa a suspender las delegaciones catalanes en Berlín, Londres y Ginebra, informa EFE.