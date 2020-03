Torra pide a Sánchez medidas más contundentes para aislar Madrid y Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado al Gobierno medidas más duras de las que tomó este sábado con el Decreto Ley con el que declaró el estado de alarma por la crisis del coronavirus. Después de la reunión mantenida con Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, Torra ha reclamado al presidente un "confinamiento domiciliario total" de las zonas que lo soliciten, así como el aislamiento de Catalunya y Madrid mediante el cierre de los puertos, aeropuertos y vías ferroviarias.

"Lamento que ante un reto tan colosal no se haya optado por la colaboración sino por la confiscación de competencias", ha indicado Torra, que ha asegurado que el estado de alarma "podría ponerse al servicio de las medidas que ya estaba toman la Generalitat", algo que a su entender no se ha hecho. "La Constitución no es un fármaco contra el virus", ha añadido.

El Govern considera que la paralización debe ser total, con un confinamiento absoluto de la población, incluyendo restricciones para acudir a sus trabajos, si estos no son servicios esenciales. Torra ha trasladado esas peticiones al presidente Sánchez durante su intervención inicial en la reunión de presidentes autonómicos, en la que ha mostrado además su malestar respecto a la intervención de las competencias de la Generalitat en materia de sanidad, seguridad y transporte.

Después de conocer que las medidas del decreto del estado de alarma no prevé el cierre de vías de comunicación, el jefe del Govern ha vuelto a reclamar a Sánchez que aísle los focos principales de contagio de coronavirus, como son la Comunidad de Madrid y otras zonas, y que se evite la movilidad de ciudadanos entre comunidades autónomas. Según el último dato, Madrid cuadruplica los positivos de coronavirus de Catalunya, con 2.940 en la primera y 715 en la segunda.

Tras lamentar las que en su opinión son medidas "insuficientes", Torra ha reclamado a los catalanes un autoconfinamiento que vaya más allá del dictado por el Gobierno. "Pido a los ciudadanos de Catalunya que sólo salgan a trabajar en los sectores de la atención sanitaria, alimentación y servicios esenciales", ha asegurado el president, que ha anunciado que emitirán una orden para que los funcionarios que no prestan servicios esenciales puedan ausentarse de sus puestos.

Además Torra ha considerado que hace falta una batería de medidas económicas para amortiguar el impacto de la paralización total del país. "Hace falta un shock económico urgente", ha indicado, "si se dedicaron 60.000 millones de euros a salvar la banca, ahora se trata de salvar a los trabajadores, pymes y autónomos".

Para ello, la Generalitat propone suspender las cotizaciones de autónomos, mantener la remuneración a los trabajadores que se ausenten de sus puestos durante estos días, establecer créditos para la liquidez de las empresas y garantizar que los expedientes de regulación temporales no supongan pérdidas del poder adquisitivo o suspender hipotecas.