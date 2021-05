El PSC sale en defensa de Sánchez ante la nueva foto de Colón contra los indultos

El PSC está preparado para invertir todo su capital político en defender al presidente del Gobierno Pedro Sánchez ante unos meses de fuerte ofensiva de la derecha si se acaban concediendo los indultos a los presos. Este sábado la dirección socialista catalana ha dado muestras de ello cuando ha salido en apoyo del presidente, a quién han elogiado por su "responsabilidad". El ministro Miquel Iceta y el jefe de filas en el Parlament Salvador Illa han sido los encargados de mostrar un respaldo sin fisuras del PSC a los planes del Gobierno en sus intervenciones ante la reunión extraordinaria del Consell Nacional del partido.

Para Illa, que el Gobierno haya abierto la puerta a conceder las medidas de gracia a los presos independentistas perite vislumbrar el "liderazgo fuerte" que ejerce Sánchez, un mandatario que, según ha asegurado el jefe de la oposición, tomará la decisión sobre los indultos con "responsabilidad, convicciones y coraje". El ganador de las elecciones en Catalunya lanzaba así un mensaje en dirección contraria a las reticencias y oposición mostradas por diferentes barones socialistas durante los últimos días a la posibilidad de que el Gobierno concediese el perdón a los líderes independentistas.

El exministro de Sanidad está convencido de que los indultos servirán para engrasar la agenda del "reencuentro" que su parido enarbola. Tal como ya expresó el propio Sánchez durante esta semana, y también otros miembros del Gobierno, Illa ha defendido que al Gobierno le guían "verdaderos valores constitucionales" como son la justicia o la convivencia, y entre los que a su juicio no deben estar el revanchismo ni la cobardía.

"Dejamos atrás una etapa muy oscura, y tenemos ante nosotros un horizonte esperanzador e ilusionante, y la oportunidad de hacer el camino de la mano de un Gobierno de España que ofrece este liderazgo fuerte para pasar del desencuentro al reencuentro", ha asegurado Illa. "Tengo la sensación que la derecha, la de allí y la de aquí, a menudo tiene miedo de que, tanto a Catalunya como a España las cosas le vayan bien", ha continuado el líder socialista, que ha acabado afirmando que "patriotismo es querer que en España, en Catalunya o donde sea a la gente le vaya bien, y eso significa poder garantizar el derecho a la estabilidad, la concordia y la prosperidad".

En similares términos se ha expresado el ministro de Política Territorial, quien además ha cargado duramente contra la derecha por la ofensiva anunciada, que incluye recogida de firmas contra los indultos, movilizaciones en la calle y mociones en los ayuntamientos. "En caso de confusión, la derecha siempre vuelve a Colón", ha afirmado Iceta, que ha advertido al PP, Vox y Ciudadanos de que "quien de verdad ama España no la divide ni enfrenta sus pueblos". Para el primer secretario socialista la derecha "es incapaz de aportar nada", por lo que ha animado a sus compañeros de Gobierno ha seguir dando ejemplo de que hay un camino alternativo basado en el acuerdo.

También ha hecho mención Iceta al nuevo Govern, del que ha asegurado que "nace de las desconfianzas mutuas entre sus socios", Junts y ERC, y que además "es la reedición del anterior Govern". "Conviene que no sigan con este engaño y que no intenten jugar con las palabras para encontrar falsos equilibrios para salvar las sillas", ha indicado el ministro, pues a su juicio el Ejecutivo presidido por Pere Aragonès no puede abogar a la vez por el diálogo y la negociación a la vez que habla de un nuevo "embate democrático" y de continuar en la confrontación.