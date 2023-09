Puigdemont recurre al TJUE la sentencia que le retiró su inmunidad como eurodiputado

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado este lunes que ha recibido el recurso del expresidente catalán y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont y de los otros dos eurodiputados de la formación, Toni Comín y Clara Ponsatí, contra la sentencia que en julio pasado les retiró la inmunidad.

Puigdemont se queda sin su principal escudo frente al juez Llarena

Más

Puigdemont, Comín y Ponsatí enviaron el recurso el viernes a última hora, apurando el plazo de dos meses y diez días al que tenían derecho desde el pasado 5 de julio, cuando el Tribunal General de la UE dio la razón al Parlamento Europeo en su decisión de haberles retirado la inmunidad en 2021.

La retirada de la inmunidad ahora apelada ha sido el revés más importante que ha recibido Puigdemont en sus seis años en el extranjero de batalla contra su extradición a España, que el Tribunal Supremo no quiere reactivar hasta conocerse el resultado del pleito en el TJUE.

El procedimiento judicial sobre la inmunidad en Luxemburgo correrá en paralelo a las negociaciones que Junts, cuyos diputados son clave para la eventual investidura de Pedro Sánchez, mantiene con el PSOE, en las que Puigdemont ha reiterado su petición de amnistía.

El expresidente y Comín no han solicitado de momento medidas cautelares para tratar de recuperar la protección parlamentaria de forma temporal hasta que el TJUE resuelva el recurso, pero fuentes de la defensa confirman que lo van a hacer en un futuro, informa EFE.

Según las fuentes, no lo pudieron hacer el viernes por un tema procedimental, pero sí tienen intención de solicitar las medidas cautelares ya que Puigdemont y Comín, procesados por los delitos de malversación agravada y desobediencia se arriesgan a que el Tribunal Supremo dicte una euroorden contra ellos.

Una euroorden que el magistrado del TS Pablo Llarena, que instruye la causa del procés, no puede emitir contra Ponsastí, ya que el delito de desobediencia por el que está procesada no comporta penas de prisión.

No obstante, Llarena aseguró en julio que no emitirá nuevas euroórdenes hasta que el TJUE dicte su sentencia definitiva sobre la inmunidad de los eurodiputados, para los que no existen plazos.