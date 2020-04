La Generalitat exige a los centros privados que entreguen sus tests de coronavirus: "Hay que ponerlo todo al servicio público"

La Generalitat de Catalunya ha exigido a las clínicas y laboratorios privados que ofrecen testos de coronavirus de pago que los entreguen al servicio público de salud. Así ha reaccionado la consellera de Salud, Alba Vergés, a la oferta de tests privados por 200 y 230 que han realizado las clínicas privadas Creu Blanca y Teknon de Barcelona tal y como ha revelado eldiario.es. "Hay que ponerlo todo al servicio público", ha zanjado Vergés.

En la rueda de prensa diaria para informar de la crisis del coronavirus, Vergés ha asegurado que la Generalitat ha detectado un total de "tres o cuatro" centros privados que ofrecían tests de pago, si bien no ha descartado que sean más. Vergés ha añadido que el Govern ha exigido a todos los centros su entrega al servicio público de salud. "No toca otra cosa, no puede ser que haya tests privados, tenemos que recordar a todo el mundo que las pruebas deben estar bajo coordinación pública", ha aseverado Vergés.

Las clínicas privadas Creu Blanca y Teknon de Barcelona ofrecen test completos de coronavirus por 200 y 230 euros respectivamente. La Creu Blanca especifica que los test constan de una prueba PCR por valor de 150 euros y una determinación de anticuerpos de 50 euros, a los que se puede añadir, por otros 50 euros, un "certificado de inmunidad" del propio centro.

Tras ser consultada por este diario, la directora médica de Creu Blanca ha anunciado que ya ha puesto todos sus tests y recursos a disposición de la sanidad pública. Las pruebas en la Teknon, que según la versión de la clínica se realizan por la demanda que han constatado entre grandes empresas privadas, constan de una PCR completa y si se da negativo, al cliente se le devuelven 40 euros.