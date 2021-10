Archivada la causa contra los siete detenidos por una supuesta agresión sexual en Badalona

El juzgado de Instrucción 4 de Badalona ha decidido este sábado dejar en libertad los siete detenidos el viernes por una presunta agresión sexual durante la madrugada del jueves y archivar el caso. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), tras tomar declaración a los detenidos y la denunciante la causa se ha archivado porque la mujer no ha ratificado su denuncia.

Además, la Fiscalía considera que no hay indicios de infracción penal. Todos los detenidos han quedado en libertad y contra ellos no hay ninguna acusación. El viernes, la mujer aseguró a los Mossos que dos de los siete detenidos la habían violado y los otros cinco no habían hecho nada para impedirlo.

Los siete hombres fueron arrestados por la Guardia Urbana poco después de las cinco de la madrugada en un piso del barrio de Llefià, después de que un vecino advirtiera que escuchaba gritos y ruidos. La policía encontró a la mujer en el suelo en estado de shock.