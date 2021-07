Catalunya detecta 25 brotes en discotecas y habilitará hospitales para hacer pruebas

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha explicado este miércoles que su departamento detectó hasta 25 brotes de covid-19 en discotecas de Catalunya durante las últimas semanas. "He visto imágenes que no me han gustado nada", ha señalado sobre la ausencia de mascarillas en algunos locales y festivales.

Catalunya vuelve a cerrar el ocio nocturno ante el aumento de los contagios

Argimon ha justificado así la decisión del Govern de clausurar el ocio nocturno, aunque ha matizado que no se puede achacar el aumento de contagios solo a este sector. "El repunte se ha producido en el ocio, no solo nocturno, sino en general", ha afirmado en una entrevista en TV3.

"Nosotros no podemos hacer los tests de antígenos", ha explicado el conseller sobre la reclamación de la patronal del ocio nocturno de implementar esta medida para poder abrir. "No hay manos y no es sencillo encontrar a más gente".

Ante el aumento desbocado de casos entre la población joven, que ha saturado la Atención Primaria, Argimon ha anunciado que se habilitarán espacios en cuatro de los grandes hospitales del área de Barcelona para hacer pruebas de detección y así poder descargar a los profesionales de la primaria, que también están dedicándose a poner vacunas. "Tenemos las manos que tenemos", ha insistido el conseller. "Llevamos muchos años sin invertir en salud por culpa de la crisis económica y el sistema puede petar", ha añadido.

Sobre el proceso de desescalada diseñado por el Govern durante las últimas semanas, Argimon ha admitido que "hoy no volveríamos a hacer lo mismo". El conseller ha explicado que contemplaban una subida de casos con el aumento de la interacción social por la llegada del verano, pero que en ninguna circunstancia esperaban una ola de casos como la actual, que según Argimon afecta el triple a las clases acomodadas. "Espero que en 15 días se pueda frenar la velocidad de contagios", ha remachado.

Argimon ha insistido en la necesidad de vacunar a toda la población cuanto antes para protegerse de las nuevas variantes y ha afirmado que con el 70% de la población vacunada no se llegará a la inmunidad de grupo. También ha insistido en la necesidad de recuperar la mascarilla obligatoria por la calle. "Así tenemos todos en la cabeza que todavía estamos en pandemia, la mascarilla es una señal", ha opinado.