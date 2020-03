La defensa del agente imputado por herir en el ojo a un joven el 1-O no acude a preguntar a los mossos que le señalan

La defensa del agente de la Policía Nacional investigado por lanzar la bala de goma que dejó sin visión de un ojo a Roger Español el 1-O no ha comparecido en la declaración de los dos peritos de los Mossos d'Esquadra que lo han identificado como el autor del disparo. Para sorpresa del resto de partes, el abogado privado del policía no ha acudido este lunes a la declaración de los dos mossos, que se han ratificado en su informe.

Se esperaba este lunes en el juzgado de instrucción 7 de Barcelona la presencia del abogado del agente, del bufete Suárez Valdés de Madrid. Sin embargo, cuando ha empezado la declaración de los dos peritos de los Mossos las partes presentes en la declaración –incluido el abogado del Estado que defiende a la mayoría de agentes investigados– han constatado que el letrado del agente no ha comparecido para preguntar sobre la prueba hasta ahora más relevante en contra del policía investigado.

Según fuentes presentes en la declaración, los dos peritos agentes de los Mossos se han ratificado de viva voz ante el juez en su informe, que señala sin ninguna duda al agente como el autor del disparó que hirió a Español UC563. Tal y como ha adelantado eldiario.es, en el dictamen pericial los agentes identifican no solo al policía que presuntamente disparó, sino que tras analizar todos los vídeos de la causa constatan que instantes antes de la lesión había disparado en una primera ocasión hacia donde estaba Español.

Con la declaración de los dos peritos de los Mossos, el caso que investiga las cargas de la Policía del 1-O encara su recta final. El juez mantiene investigados a una cincuentena de agentes y en las próximas semanas debe pronunciarse sobre la petición de la Fiscalía para archivar todo la causa salvo para siete agentes. El único votante imputado es precisamente Español –excandidato de JxCat al Senado–, en su caso por lanzar una valla a los policías.

En el caso concreto de Español, la identificación del agente es un paso imprescindible para que el juez siente en el banquillo al citado policía. Quedan por aclarar dos aspectos. En primer lugar, la responsabilidad de los mandos que actuaron en los aledaños de la escuela Ramon Llull, donde fue herido Español. Cabe recordar que la Audiencia de Barcelona apuntó a la posibilidad de que los jefes de dispositivo del 1-O en las escuelas respondieran judicialmente por las lesiones que ocasionaron sus subordinados.

En segundo lugar, los dos disparos –en el lesivo, la bala de goma rebotó en el suelo antes de impactar en el ojo de Español– efectuados por el agente pueden dar pie a las acusaciones para argumentar que el disparo que finalmente hirió al joven fue intencionado y que no se trató de una mera imprudencia.

En ninguno de los anteriores casos de heridos por balas de goma en Catalunya fue posible identificar al mosso d'esquadra que había disparado. En el caso de Ester Quintana, el único que ha llegado a juicio, los agentes acusados terminaron absueltos al no poderse determinar al 100% que dispararon. Otros casos de mutilaciones por balas de goma de la policía catalana no llegaron ni a juicio. Y otro caso reciente, el de la muerte de Iñigo Cabacas en Euskadi, la Justicia tampoco encontró al autor material del disparo, si bien se condenó al jefe del dispositivo de la Ertzaintza por permitir el disparo en un callejón cuando no era necesario.