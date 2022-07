Turull evita apoyar a Dalmases: “En Junts queremos respeto a los periodistas”

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha evitado apoyar explícitamente al vicepresidente del partido y diputado, Francesc de Dalmases, tras su episodio de intimidación a una periodista por las preguntas que se realizaron a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el programa 'FAQs' de TV3 sobre su causa de corrupción. “En Junts queremos respeto a los periodistas”, ha sentenciado Turull.

Preguntado este domingo por si apoya al diputado, Turull no ha dado un espaldarazo personal a Dalmases. “¿Mi apoyo? Tiene el apoyo de Junts para que se aclaren los hechos”, ha respondido Turull a los medios de comunicación durante la clausura de las jornadas celebradas por las juventudes del partido en Gualba (Barcelona).

“Las actitudes que se dice que ha habido en ningún caso forman parte de la actitud que queremos en Junts, y por eso las queremos aclarar”, ha aseverado el exconseller de Presidencia, que ha recalcado que su partido exige “respeto” en las relaciones con la prensa y el resto de actores sociales. “Se puede discrepar de muchas cosas, pero siempre con respeto”, ha agregado.

La contención de Turull contrasta con el apoyo sin ambages que Borràs prestó este viernes a Dalmases, hasta el punto de asegurar que el vicepresidente de Junts sufre “un linchamiento”. No obstante, Borràs admitió haber presenciado lo que, en sus palabras, fue “una discusión” entre Dalmases, uno de los diputados de su confianza, y la periodista.

La versión que hasta cuatro testigos relataron a elDiario.es y Nació Digital es bien distinta: Dalmases cogió de la muñeca a la periodista, la encerró en una sala y, junto a Borràs y dos miembros más de su equipo, propinó golpes al mobiliario y gritos como “este programa es una mierda” o “eres una mala periodista”. La dirección de la cadena pública y colectivos profesionales han condenado la actitud del diputado. El episodio en TV3 ha sacado a la luz otras presiones de Dalmases a periodistas.

En la primera valoración que hace de los hechos, Turull ha subrayado que el respeto “siempre debe formar parte del comportamiento de los representados públicos”, y ha explicado que este lunes la ejecutiva abrirá el expediente informativo que pidió Dalmases para esclarecer los hechos y poder “defenderse”.

Sin presencia en la mesa de diálogo

Por otro lado, Turull ha reafirmado la ausencia de representantes de Junts en la próxima reunión de la mesa de diálogo entre el Govern y el Gobierno, prevista para la semana que viene. Salvo giro de guion se repetirá la situación de la última mesa de diálogo, a la que Junts ya no acudió por la negativa del resto de participantes a que asistieran los condenados por sedición.

Según Turull, con su ausencia Junts no pretende reprochar nada a ERC, sino al PSOE y al Estado, a los que ha acusado respectivamente de “engañar y ejercer la represión”. Pese a ser la apuesta de ERC para encauzar el dialogo esta legislatura, Turull no ha escondido el escepticismo de Junts con la mesa, que según el exconseller “no ha avanzado por ningún sitio” porque en ella no se abordará ni la amnistía ni la autodeterminación.

Ha defendido además que “en el Estado, la política la marcan las togas” y que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le fijan el discurso desde las instancias judiciales, por lo que ha vaticinado que la mesa de diálogo no servirá, ya que a su juicio solo busca “anestesiar” el independentismo.