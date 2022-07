Laura Borràs apoya a Dalmases y admite que presenció su “discusión” con una periodista de TV3

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha admitido por primera vez que presenció lo que ha definido como una “discusión” entre el diputado de Junts Francesc de Dalmases y una periodista del programa 'FAQS' de TV3 el pasado 9 de julio, y ha negado calificar los hechos como una “agresión”.

“Se habla de una agresión y fue una discusión, y las palabras son importantes cuando tienen consecuencias en la honorabilidad de las personas”, ha defendido Borràs en una entrevista en RTVE Catalunya. La líder de Junts ha seguido la misma línea expresada este jueves en el Parlament por Dalmases, quien tras negar los hechos en primera instancia admitió que tuvo una “discusión encendida” con la periodista, para a renglón seguido presentarse como víctima de un “linchamiento” de la oposición.

No ha hecho mención Borràs a los cuatro testigos que, tal y como avanzaron elDiario.es y Nació Digital, relataron que el diputado agarró por la muñeca a la periodista, la encerró en una sala y, en presencia de la presidenta del Parlament y de otros dos miembros de su equipo, dio golpes a las paredes y lanzó gritos como “este programa es una mierda” o “eres una mala periodista”.

“Yo estaba cuando ocurrió lo que pasó, no lo que dicen que pasó, que es una cuestión diferente”, ha aseverado Borràs, que ha insistido en que ella presenció los hechos. “Lo que he leído que ha pasado yo no lo he vivido”, ha insistido, además de tildar de “lamentable” el “ensañamiento” que, a su juicio, está sufriendo el diputado.

Borràs, a la espera de que el juez la envíe a juicio por corrupción por el caso de los contratos fraccionados en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha criticado que “todo el mundo lleve a un fiscal dentro”, lo que, en su opinión, deriva en “condenas y opiniones sin saber lo que pasó”.

La reacción de Borràs llega después de que todos los grupos de izquierdas del Parlament de Catalunya, que suman más de la mayoría absoluta, hayan suscrito una carta en la que le reclaman iniciar un procedimiento para determinar si Dalmases vulneró el código de conducta de la Cámara cuando abroncó a gritos a la periodista.

PSC, ERC, CUP y comuns se han dirigido a la presidenta del Parlament para que la Mesa abra la vía sancionadora, que debe pasar por la elaboración de un dictamen en la Comisión del Estatuto del Diputado sobre los hechos. De confirmarse los hechos, además, los grupos piden “emprender las acciones pertinentes” de acuerdo con el reglamento.

En su misiva, los grupos citan la información revelada por elDiario.es sobre el episodio ocurrido en TV3, pero también los testimonios recogidos después por este mismo medio sobre presiones a otros periodistas, algunos de los cuales trabajan en medios públicos como Catalunya Ràdio o la agencia ACN, recordando que diversas asociaciones y colectivos profesionales ya han reclamado aclarar los hechos.