Yolanda Díaz: "Los indultos son un paso adelante, queremos arreglar los problemas de nuestro país"

La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha defendido este miércoles la idea del Gobierno de indultar a los presos del procés. “Los indultos son un paso adelante para avanzar”, ha manifestado en una entrevista en Rac1, poco antes de acudir a una reunión con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la que han defendido que se destine parte de los fondos de recuperación europeos a zonas desfavorecidas del área metropolitana como el Besòs.

"Queremos arreglar los problemas de nuestro país. Y lo vamos a hacer”, ha expresado. "Los dirigentes políticos miran a los problemas de frente, eso es lo que hace Pedro Sánchez y el Gobierno", ha asegurado la también ministra de Trabajo, que justo este miércoles ha presentado unos datos de evolución del paro muy positivos. Díaz ha recordado que "este Gobierno ha tomado medidas durísimas" durante la pandemia. "Hemos paralizado casi la economía", ha añadido, en referencia al confinamiento que se produjo en la primavera de 2020.

Díaz ha apoyado también la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern, en la que ella misma estará como lo estaba su predecesor, Pablo Iglesias. Y ha defendido que no haya vetos, ni sobre los temas a tratar ni sobre las personas (ante la posibilidad de que estuviese Oriol Junqueras, tal como dejó entrever inicialmente ERC). "Cuando uno va a la mesa de diálogo, lo primero es escuchar", ha apuntado, para señalar que después "las partes proponen cuantas medidas consideran pertinentes", en referencia a la intención de los partidos independentistas de reclamar una ley de amnistía.

Los fondos para el Besòs

En su segundo encuentro en la capital catalana en los últimos quince días, esta vez Díaz y Colau han visitado los barrios del Besòs y han atendido a la prensa desde el Institut Rubió i Todorí, especializado en Formación Profesional. “Queremos que los fondos Next Generation aterricen en el Besòs”, ha proclamado la alcaldesa, que ha argumentado que las administraciones están “en deuda” con algunos barrios “olvidados” y que precisamente la inversión asociada a estos fondos es una “oportunidad” para corregirlo. “No es por asistencialismo, sino por hacer una transformación económica”, ha defendido.

Sin entrar en demasiados detalles, la alcaldesa ha asegurado que tienen entre manos varios proyectos para los que estas inversiones podrían ser útiles, desde el potencial medioambiental alrededor del río Besòs hasta los planes de formación profesional como el del instituto que hoy visitaban, así como la rehabilitación de edificios muy vinculada en esta zona al Plan de Barrios que impulsa el Ayuntamiento. También ser ha referido al recinto de las Tres Xemeneies, el edificio más alto de la ciudad, pendiende de una reconversión que ha defendido que debería ser “centrada en la cultura, la ciencia y la tecnología”.

Díaz, por su parte, ha apoyado a Colau en su reclamación: “Si no llegan los Next Generation a barrios como el del Besòs, que se reproducen en todo el país, habrán fracasado. La igualdad empieza por abajo y no por arriba”, ha expresado. “La transformación productiva, la sostenibilidad, la digitalización, no acaba en las grandes empresas”, ha proclamado.