Aragonès califica de "terraplanismo democrático" las manifestaciones contra los indultos

El Govern de Pere Aragonès se ha estrenado este miércoles en la sesión de control del Parlament, en la que han respondido las preguntas tanto de la oposición como de sus propios grupos. Una de las cuestiones que marcan tanto la actualidad como las inquietudes de la Cámara son los indultos a los presos independentistas y el proceso de diálogo con el Gobierno central, al que se han referido varios de los grupos. Ciudadanos ha asegurado que los catalanes contrarios a la independencia tienen "miedo" por ver que líderes pueden ser excarcelados. Una afirmación a la que Aragonès ha respondido calificando a los convocantes de la manifestación contra los indultos de "terraplanistas democráticos".

El líder catalán de Cs había utilizado su intervención para anunciar una movilización contra los indultos. "Para todos aquellos que piensan que un indulto para quien dice que lo volverá a hacer es injusto y un error, para todos los que quieren libertad, convivencia y constitución, Ciutadans convoca una concentración el 11 de junio frente a la Delegación del Gobierno", ha asegurado Carrizosa. "Su modelo es el del terraplanismo democrático, manifestarse en Colón diciendo que la Tierra es plana y que solo se puede actuar mediante la venganza e incentivando el odio. Ustedes aquí no nos encontrarán", ha replicado Aragonès.

El jefe del Govern ha reclamado además a Carrizosa que "abandone la crispación" y "haga una reflexión profunda" sobre a dónde les ha llevado su posición, en referencia a la pérdida del 85% de sus diputados en las últimas elecciones. "Desde el respeto a todo el mundo y a todas las identidades, lo que queremos es mediante el diálogo poner soluciones políticas a un problema que es político", ha asegurado el president.

Antes de responder al líder de Ciudadanos, Aragonès también había reclamado que la mesa de diálogo con el Gobierno se reuniese antes del verano. A esta pretensión se ha sumado la líder de los 'comuns', Jéssica Albiach, que ha preguntado si el president tenia previsto escuchar a los partidos antes de sentare a negociar con el Gobierno. "Evidentemente antes de iniciar esta negociación consultaré a los grupos parlamentarios para conocer cuál es su posición", ha respondido Aragonès.

Ante esta respuesta, Albiach ha reclamado que opte por convocar la mesa de partidos y no haga consultas particulares. Para los 'comuns', que creen que la mesa de partidos catalana debe ser el foro donde encauzar la posición mayoritaria que llevar a la mesa de diálogo con el Gobierno, los indultos a los presos independentistas abre también una nueva etapa. "Es cierto que la libertad no lo soluciona todo", ha asegurado Aliach, "pero es un primer paso imprescindible". Para En Comú Podem debe haber tres etapas en el diálogo entre la Generalitat y el Estado: libertad, negociación y soluciones. "Siempre podrá contar con nosotros para el diálogo y la resolución del conflicto", le ha tendido la mano desde En Comú Podem.

"Si hay valentía por la parte del Estado, por la parte catalana seguirá habiéndola", ha respondido el jefe del Govern. "Nuestra propuesta es la amnistía porque no estamos hablando de una causa individual que afecte a los que están en la prisión", ha recordado, aunque Aragonès ha añadido que "todo lo que sirva para aligerar el dolor de los presos políticos tendrá toda nuestra colaboración".

Illa pide "liderazgo" para ampliar el Prat

Si los indultos y la negociación con el Gobierno han monopolizado buena parte de los intercambios de la sesión el otro gran asunto ha sido la ampliación del aeropuerto del Prat. A ello se había referido previamente el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, quien ha mantenido la posición ambigua del Govern aunque ha mostrado un matiz más cercano a la reforma de la infraestructura. "Este país no puede permitirse el lujo de no tener un aeropuerto preparado para la economía del siglo XXI", ha afirmado el líder de Junts, que sin embargo ha coincidido con Aragonès que la forma de decidir qué hacer debe tomarse en la mesa institucional en el que estarán representados Aena, el Estado, los ayuntamientos afectados y los colectivos interesados.

Aragonès, que ha anunciado que iniciará los trabajos para formar esta mesa la próxima semana, ha apostado por adoptar un perfil neutral en el conflicto para arbitrar entre los intereses opuestos. Sin embargo, el jefe de la oposición Salvador Illa ha censurado esta posición de Aragonès, que ha calificado como de falta de liderazgo. "¿Está usted o no a favor de la ampliación?", le ha reclamado, una pregunta ante la que Aragonès ha repetido que quiere ponderar la mejora del Prat con el respeto al medio ambiente. "Estoy a favor de mejorar la competitividad de la economía catalana pero también con la preservación del medio natural", ha asegurado.

En su turno de réplica, el líder socialista ha criticado que el Govern, después de quejarse durante años de no tener suficiente inversión del Estado, ahora no tenga una posición nítida sobre esta mejora. En la misma línea, Illa ha tendido la mano a Aragonès para buscar una solución que haga compatible el respeto medioambiental y el impulso económico que supondría la tercera pista, para lo que le ha exigido que la Generalitat lidere la búsqueda de soluciones. "Si no lo hace me tendrá enfrente", le ha advertido.