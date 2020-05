Asociaciones animalistas rechazan la petición de Page de reanudar la caza en la fase 1

Una decena de asociaciones animalistas, entre las que se encuentran Dejando Huella Albacete, Proanimal CLM o la Plataforma NAC, han mostrado su rechazo ante la petición enunciada desde el Gobierno castellanomanchego para poder permitir el ejercicio de la caza en la fase 1 de desescalada.

Se refieren con ello a la petición que realizó el presidente regional, Emiliano García-Page, al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, durante la videoconferencia de presidentes autonómicas del pasado domingo.

En opinión de estas asociaciones, se trata de "una ocurrencia", algo que "muestra la verdadera cara ultraconservadora" del Gobierno autonómico y su "poco respeto" a la ciudadanía.

"Mientras la región está sufriendo verdaderos problemas, se preocupan por los intereses de los cazadores", lamentan. Y aseguran que el Gobierno regional "no puede tratar a la ciudadanía como si fuese estúpida, pues ya no cabe la excusa de promover la actividad de la caza como un factor favorable para la economía de la región puesto que, debido al estado de alarma, las zonas rurales no pueden contar con el turismo proveniente de otros territorios".