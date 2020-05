Cascos históricos sin acceso a internet de alta velocidad durante el confinamiento: los casos de Cuenca y Toledo

Los picos del uso en internet y telefonía han alcanzado en Castilla-La Mancha niveles del 71% durante las semanas del confinamiento. Así lo explicó el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, en una de sus últimas comparecencias públicas, en la que destacó que se está ofreciendo un servicio "excelente" en la región. Sin embargo, hay dos importantes excepciones en el acceso a una conexión de alta velocidad para navegar: los cascos históricos de Cuenca y Toledo. Ambas zonas ven como poblaciones de toda la región, como es el caso de Driebes en Guadalajara con menos de 400 habitantes, ya cuentan con acceso a este servicio que los vecinos reclaman como esencial.

"En el casco antiguo, el Ayuntamiento sí tiene fibra óptica, y hay un colegio que también la tiene. Es decir, sí que hay acceso, pero no para los vecinos", lamenta Gerardo Rubio, presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Cuenca. El colectivo reclamó en las últimas elecciones que se trataba de "algo esencial" y el PSOE y Cuenca En Marcha lo incluyeron al firmar su acuerdo de gobierno. Desde Telefónica explican que todavía no hay expediente, por lo que no se pueden realizar trabajos. "Justo antes de la crisis de la COVID-19 había prevista una reunión con el ayuntamiento pues querían definir las zonas de despliegue y las condiciones", explican fuentes de la empresa.

"Hemos sufrido un poco las consecuencias, bueno, bastante, porque hay momentos por la mañana en que se ha colapsado y ha sido difícil acceder, por los niños, el teletrabajo y el uso de la conexión. Hemos preguntado varias veces qué pasa, que qué se está haciendo y nos contestan que se está en ello y ya está. Pero ahora hemos tenido problemas por esta causa", recalca Rubio. "No vemos una respuesta lógica a por qué no tenemos acceso. Estamos hartos de reclamarla", afirma.

Toledo, a fin de mes

Muchos son los anuncios que se han hecho al resepecto en el caso del acceso a fibra óptica de Toledo. Los vecinos también elevaron voces de protesta durante el confinamiento, y que han sido replicadas por iniciativas como 'Toledo Olvidado' e, incluso, respaldadas por la Real Fundación de la ciudad. A principios de mayo, se anunció, una vez más, la instalación del servicio.

Desde la Dirección General de Patrimonio se ha dado luz verde a 20 proyectos más para el despliegue de la fibra óptica que aglutinan a más de un centenar de calles del Casco Histórico de Toledo. Se trata de una actuación que beneficiará a 3.600 hogares y 900 empresas y negocios toledanos. Sin embargo, los anuncios de este tipo son conocidos en la ciudad, y la Asociación Vecinal Iniciativa Ciudadana ha llegado a ironizar comparándolo con la película 'El Día de la Marmota'.

Desde Telefónica han señalado que este anuncio se pudo hacer "una vez solventados todos los informes y permisos necesarios para construir con garantías tanto de red como de conservación del patrimonio". De hecho, explicaron que ya se están realizando las obras de tendido de la red de alimentación, que no se limitan sólo al casco, sino también a otras urbanizaciones de sus alrededores, como Montesión, la zona de Polvorines, San Bernando o la Ubranización La Bastida. "La red de distribución del casco histórico de Toledo empezaremos a construirla a finales de este mes con todos los protocolos y garantías de seguridad", recalcan.

Además, desde Telefónica señalan que se debe "destacar" la complejidad que supone abordar la instalación en este tipo de cascos históricos. Por eso, quieren resaltar el carácter "pionero" del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Toledo para "solventar y definir un plan consensuado y favorable para todos y que aúne los intereses de Telefónica y de los ciudadanos por tener fibra en el casco", así como la "la necesidad de respetar el entorno, salvando todas las complejidades administrativas, de permisos y de legislaciones".

Casco Histórico de Toledo

A la espera de alternativas, como el 5G

José Javier Medina es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones. "En los espacios donde hay patrimonio histórico", explica, "se deben buscar soluciones alternativas para protegerlo". Son dos las maneras técnicas para que el internet de alta velocidad llegue a los hogares: por cable, es decir comunicaciones alámbricas, o vía radiocomunicación por onda. "No puedes tirar cables alrededor de una catedral o un espacio arquitectónico, si lo que se está preservando es precisamente su aspecto para evitar los altercados visuales", recalca.

Por ello, las dificultades técnicas son "de primer nivel" y la tendencia es ir hacia la radiocomunicación. "La fibra óptica es lo más avanzado que existe en telecomunicaciones alámbricas y es también el plan nacional que todos los españoles estemos comunicados con una velocidad mínima de 30 megabytes por segundo", explica. Pero estas velocidades, escasamente se consiguen. "La COVID-19 ha demostrado que hace falta tener más ingenieros en telecomunicacón en los Ayuntamientos, porque es imprescindible para los ciudadanos. Somos los que sacamos adelante las situaciones de crisis de este tipo", asevera.

La esperanza es la llegada de la tecnología del 5G, señala, un avance de "tal envergadura" como lo fue en su momento la llegada de internet a la vida de los hogares. Pero mientras tanto, no se podrán evitar los "severos problemas" de comunicación que existen en los lugares con patrimonio histórico com oambos cascos castellanomanchegos, debido a que necesitan "proyectos específicos".

De todos modos, recalca, sí que hay soluciones posibles, como la utilizar antenas, que se pueden camuflar para evitar el problema paisajístico. "No sabemos si esto se ha debatido". Otra de las posibles soluciones, sería el cableado por debajo de las calles. "Pero en el caso de Toledo, por ejemplo, habría que levantar todas las calles, con sistemas súper caros".