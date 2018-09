La Confederación del Segura tramita siete pozos privados de sequía para regar cultivos de Murcia

La Confederación Hidrográfica del Segura ha iniciado los trámites del "Proyecto de funcionamiento temporal de siete pozos privados de sequía en el acuífero Mingogil-Villarones (masa de agua subterránea 070.010 pliegues jurásicos del mundo) en el término municipal de Hellín, en Albacete. Proyecto que, tal y como publicaba el Boletín Oficial del Estado el pasado 8 de septiembre está en pleno trámite de información pública de evaluación de impacto ambiental. Ahora y hasta el próximo 8 de octubre está abierto el plazo para presentar alegaciones y examinar los documentos técnicos indicados que se encuentran disponibles en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Lo hace a petición de cinco comunidades de regantes: las CRR Trasvase Tajo-Segura Comarca Calasparra-Cieza, CRR Trasvase Tajo-Segura San Onofre y Torremendo, CRR Trasvase Tajo-Segura Heredamiento de Aguas de La Puebla de Mula, CRR La Purísima de Yéchar, Comunidad de bienes de las C.RR. del Trasvase Tajo-Segura de Totana, Alhama de Murcia y Librilla. Estas son las promotoras de la que sería, de salir adelante, la primera batería de privada de pozos de sequía en Albacete y de la que pretenden extraer 6,4 hectómetros cúbicos del acuífero Mingogil-Villarones en un periodo de 2 años hidrológicos, íntegramente destinada para regadío.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores quieren "poner el grito en el cielo" y hablan de un "nuevo expolio a los recursos de la cabecera del Segura". Dice Julián Morcillo, el secretario general en la región, que estas cinco comunidades de regantes de la vecina región de Murcia que, además, son beneficiarias de las aguas que llegan por el Trasvase Tajo-Segura, no tienen derechos sobre el agua del Segura, que ahora solicitan. "Son comunidades del trasvase. Tienen sus derechos en al agua del Tajo", asegura Morcillo. De aprobarse esta batería de privada de pozos de sequía estaríamos ante la primera transferencia de este tipo de agua para riego. "Hasta ahora se han hecho trasferencias bajo la apariencia formal del abastecimiento humano pero esto es para riego", insiste el secretario general de UPA Castilla-La Mancha que insiste: "Se trata de un trasvase".

Al amparo del Real Decreto de Sequía

La explotación de estos pozos privados de sequía está supeditada a que se mantenga la actual situación de sequía que mantiene prorrogado el Decreto de Sequía en la cabecera del Segura lo que ampara la solicitud de las cinco comunidades de regantes. Y es que, en virtud de esta situación de escasez, se establece que puedan adoptarse "medidas urgente para palier los efectos de la sequía", tal y como establece el Real Decreto 851/2017, de 22 de septiembre. Es decir, se permite obtener recursos de agua extraordinarios procedentes de baterías estratégicas de sondeos (como los pozos de sequía), desalación y cesiones de derechos. Una situación que podría verse prorrogada ya que la Confederación Hidrográfica del Segura comenzó el pasado mes de agosto los trámites para que se prorrogue el Decreto de Sequía.

No son los únicos que creen que el Decreto de Sequía beneficia a estos regantes y que la situación actual no es de sequía real. “Estos pozos de sequía se quieren poner en marcha sin que exista realmente una sequía, incluso aunque llueve más de lo normal. Lo único que tratan de hacer es completar –a costa de los regantes tradicionales del Segura- la cantidad de agua que no llega Tajo. Un Tajo totalmente exhausto por la sobreexplotación a que se ve sometido por el Trasvase”. Lo dice Stefan Nolte, miembro de la Plataforma en Defensa de las Fuentes, que asegura que más que una situación de sequía, "estamos ante un saqueo".

Es por eso que la UPA está trabajando en las alegaciones que quiere presentar al trámite. Además, "nosotros vamos a pedir a la Junta que se remangue e intente combatir este trasvase" y pedirán al nuevo delegado del Gobierno en la región, el albaceteño Manuel González Ramos que traslade sus quejas al Ministerio para la Transición Ecológica.

"Es improbable" que superen la Evaluación de Impacto Ambiental

Frente al malestar y enfado de los agricultores encontramos la "tranquilidad" de la Plataforma en Defensa de las Fuentes asegura que este mismo proyecto ya había sido presentado a principios del año pasado, y rechazado por el Ministerio de Medio Ambiente debido a que no garantizaba que no tuviera “efectos significativos sobre el medio ambiente”, motivo por el cual se instó a sus promotores el hacer una evaluación ambiental ordinaria en vez de una simplificada.

“Tras consultar la nueva documentación, creemos que es improbable que reciba el visto bueno”, explica Stefan Nolte, técnico de la Plataforma en Defensa de las Fuentes. “En esencia, el estudio hidrogeológico no corrige las deficiencias del documento ambiental del año pasado, pues no cuantifica el impacto sobre las transferencias laterales al acuífero sobreexplotado de El Molar. Además, el resultado de la simulación demuestra un claro incumplimiento de las demandas ambientales fijadas en el Plan Hidrológico del Segura”, recalca.

La Plataforma anuncia un importante paquete para paralizar el que consideran “un pésimo proyecto, con una peor evaluación ambiental”. En este sentido, indica Nolte que “se cometen errores tales como no simular todas las salidas por bombeos de pozos ordinarios, mientras se mantiene un nivel de infiltración de agua de lluvia normal, sin rebajarlo por la pretendida sequía”.