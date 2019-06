La Filosofía todavía esperar para volver a las aulas castellano-manchegas de forma obligatoria

El próximo curso escolar 2019/2020 que arrancará en septiembre no será el que devuelva de forma obligatoria la Filosofía a las aulas de Castilla-La Mancha, a pesar de que las Cortes regionales aprobaron en septiembre de 2018 instar al Gobierno de Emiliano García-Page a incorporar dicha materia en la ESO y Bachillerato.

Fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes han explicado a Europa Press que la inclusión de esta materia en el currículo autonómico depende de la modificación de la LOMCE que ha de aprobar el Parlamento nacional y que está paralizada.

Y es que, a pesar de que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero un proyecto de ley para reformar el sistema educativo, que tiene como objetivo principal derogar la LOMCE, la celebración de los comicios generales en el mes de abril han provocado el retraso tanto en la toma en consideración como en la tramitación de dicha modificación.

Desde la Sociedad de Filosofía de Castilla-La Mancha (SFCLM), su secretario, Andrés Carmona, ha indicado a Europa Press que la asamblea de esta sociedad acordó, en marzo de 2018, solicitar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, recuperar la Filosofía en 4º ESO y Bachillerato, tras su desaparición como consecuencia de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

A tal fin, una comisión de la Sociedad Filosófica castellano-manchega redactó una serie de propuestas que han sido presentadas y dialogadas on la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación durante 2018 y 2019, según Carmona.

Como resultado de dichas negociaciones, la Sociedad de Filosofía y la Viceconsejería acordaron en la última reunión que mantuvieron a principios de este año que, si era técnicamente posible, este 2019 se modificaría el Decreto 40/2015 del currículo de la ESO y Bachillerato para que a partir del curso que arrancara en septiembre esta materia fuera obligatoria en todas las modalidades de 4º de la ESO, tanto en académicas como en aplicadas, y no solo en académicas como ocurre ahora, y también en 1º de Bachillerato.

De igual modo, y con esa modificación, la Historia de la Filosofía también sería obligatoria en 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, y no optativa como ahora.

Cambios posteriores

"Dichos cambios se ampliarían después cuando se aprobara la nueva ley educativa a nivel estatal que contempla la Historia de la Filosofía como obligatoria para todas las modalidades de Bachillerato, y no solo para el de Humanidades y Ciencias Sociales", ha explicado Andrés Carmona.

"No obstante, desde la última reunión no hemos tenido novedades por parte de Educación y desconocemos si dicho compromiso se podrá llevar a cabo para el curso 2019-2020", ha añadido Carmona, que ha aclarado que desde el Gobierno regional alegaban que para que la Filosofía volviera a las aulas de la región para el próximo curso tendría que dar tiempo a reformar dicho Decreto del currículo de la ESO y Bachillerato, cosa que no ha sido posible.

No obstante, el secretario de la Sociedad de Filosofía ha precisado que el Ejecutivo regional, en el margen de sus competencias educativas, podría hacer que la Filosofía vuelva a las aulas de forma obligatoria, con independencia de lo que ocurra a nivel nacional, aunque eso implicaría reformar en dos ocasiones dicho decreto.

"Cuanto antes se lleve a cabo esta reforma mejor. Nos hubiera gustado que hubiera entrado en vigor en el curso que empezará en septiembre, porque otras autonomías, como la Comunidad Valenciana, ya lo han hecho. Pero para eso se necesita voluntad política", ha señalado Carmona.

Y es que, el secretario de la Sociedad de Filosofía de Castilla-La Mancha ha concluido destacando la importancia de la Filosofía, materia que además de aportar pensamiento crítico, humanístico y autónomo proporciona formación ciudadana y democrática.

"En el caso del bullying no solo es importante saber que no hay que acosar a un compañero, sino que la fundamentación ética de ese comportamiento atenta contra la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos", ha señalado a modo de ejemplo Carmona, que ha terminado lamentando que ahora los alumnos de Bachillerato, "futuros universitarios" acaben sus estudios con un déficit grave en estos contenidos.

Herencia de Podemos

Fue en septiembre de 2018 cuando las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Podemos que instaba al Gobierno regional a incorporar la materia Filosofía como específica obligatoria en 4º de ESO y de la Historia de la Filosofía como materia troncal de opción en todas las modalidades de 2º de Bachillerato.

El PSOE apoyó esta iniciativa con la que el extinto grupo morado pretendía que esta asignatura dejara de estar "arrinconada", pero el PP se abstuvo, alegando que Podemos elevó esta iniciativa al final de la legislatura y que los cambios relevantes en los currículos escolares "no pueden ser resueltos en un debate filosófico".