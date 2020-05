García-Page: "Saldremos antes si los políticos adoptan la actitud que ha tenido la ciudadanía ante la crisis"

"Saldremos antes si los políticos adoptan la actitud que ha tenido la ciudadanía ante la crisis. Unidad de fondo. Los matices y las diferencias no pueden afectar ni impedir las metas colectivas", recalcó Emiliano García-Page tras la firma de un acuerdo entre la Junta de Comunidades, los sindicatos CCOO y UGT y CECAM uunidad de fondo. los matices y las diferencias no pueden afectar ni impedir las metas colectivas.

"Las instituciones no pueden fallar. Creo que el Gobierno ha estado en permanente tensión desde que se declaró la pandemia, todo lo contrario a estar confinado, pero sabiendo que es un momento de hacer piña como país", recalcó. En este sentido, ha reclamado también al Partido Popular y a su líder, Pablo Casado, para que apoye al Gobierno nacional, y recalcando que se puede ejercer "mucha crítica", sin arrebatarle el "timón" al Ejecutivo nacional.

"Tiene que demostrar y plantear al país que se puede estar muy crítico, total y frontalmente crítico con el Gobierno y sin embargo no arrebatarle el timón", explicó en rueda de prensa. Y es que, recordó que "nadie en su sano juicio" hubiese querido estar al frente del barco en medio del "vendaval" que ha supuesto la pandemia de la COVID-19. Además, ha pedido que el apoyo que se pide al PP es "distinto tipo al que le podría pedir mañana a los independentistas, tiene que ser un apoyo desinteresado".

Por ello, anunció que desde Castilla-La Mancha, región "muy afectada por el virus", apostarán por la prudencia y la sensatez, porque "hay que apoyar al Gobierno de España sea quien sea, nos guste o no", sobre todo "cuando no coincidimos con él". "Si el virus no tiene ideología, si ha afectado los mismos, al pulmón derecho que al izquierdo, el comportamiento político tiene que ser proporcionado a eso", recalcó.