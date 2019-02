'Gaza', gana el Goya al Mejor Cortometraje Documental "a pesar de los intentos de censura"

'Gaza', de Carles Bover Martínez y del talaverano Julio Pérez del Campo, se ha alzado este sábado 2 de febrero con el Premio Goya 2019 al Mejor Cortometraje Documental. En esta categoría también competían 'El tesoro' de Marisa Lafuente y Néstor Del Castillo; 'Kyoko' de Joan Bover y Marcos Cabotá; y 'Wan Xia. La última luz del atardecer', de Silvia Rey Canudo.

Se trata de una película que aborda en poco menos de viente minutos el conflicto que surgió en 2014 en la Franja de Gaza, donde el ejército israelí “bombardeó y masacró a toda la población gazatí de una manera atroz”, según apunta el talaverano Julio Pérez del Campo, director de esta cinta junto al mallorquín Carles Bover.

Carles Bover Martínez y el talaverano Julio Pérez del Campo, directores y productores de 'Gaza' han agradecido este reconocimiento "a pesar de todos los intentos de censura". "Estamos aquí, gracias a los académicos que han roto con su voto el silencio por los derechos humanos", ha asegurado Bover Martínez. Por su parte, Pérez del Campo ha hecho un llamamiento " a la lucha del pueblo palestino". "Viva la lucha del pueblo palestino, para los que están y los que no están", ha asegurado.

Además, ha defendido que, "desde el mundo de la cultura podemos hacer muchas cosas y no legitimar a países que vulneran los derechos humanos". En este sentido, ha pedido "no ser cómplices del 'aparheid' israelí" y ha zanjado: "Israel en Eurovisión no". "Viva la lucha del pueblo plaestino", ha reiterado. Precisamente, este pasado viernes, el Arzobispado de Madrid pidió al centro pastoral San Carlos Borromeo de Madrid que suspendiera la proyección prevista para este 1 de febrero de este documental.

'Gaza' ha recibido distintos premios, como el Picazo al mejor cortometraje español en el Festival Internacional de cine solidario de Guadalajara (FESCIGU), o el Santurzine. También ha sido premiado en el Festival de Cine de Castilla-La Mancha (Fecicam) o el Sanfernancine (San Fernando de Henares, Madrid). “Competimos contra grandes productoras. La única manera de sacarlo adelante es gracias al apoyo de la gente y que de manera altruista esto se de a conocer”, señala Pérez del Campo.