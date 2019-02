El alcalde de Guadalajara niega que haya comparado feminismo con fascismo y ratifica sus palabras

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha negado que haya comparado fascismo con feminismo y se ha ratificado en sus palabras contrario a los 'ismos', donde incluye fascismo, feminismo y franquismo, y en defensa de la no discriminación de nadie.

Así se ha pronunciado el alcalde de la capital y candidato a la reelección por el PP ante las declaraciones realizadas por su contrincante socialista, Alberto Rojo, en las que le acusaba de comparar fascismo con feminismo, y le pedía que no utilizara temas tan sensibles como la igualdad para reducir distancias con Vox.

"En ningún momento he dicho nada parecido, sino que no me gustan los 'ismos' y que no me declarado feminista, como no me declaro fascista ni comunista, ni amigos de dictaduras, y hay algunos que si se sienten muy cómodos con dictaduras como Maduro", ha indicado.

Me ratifico en mi intervención del pleno de @GuadalajaraAyto

Estoy en contra de toda violencia

Creo en la igualdad del ser humano y todos debemos tener igualdad de oportunidades y lucho para la no discriminacion por ninguna condición. (Sexo,orientación, religión, origen, ideas) — Antonio Román (@AntonioRomanJ) 1 de febrero de 2019

"Me definí que no soy feminista, ni machista, y considero que todos los seres humanos deben ser iguales en oportunidades, derechos y obligaciones y me ratifico en que no me gustan los 'ismos'; creo en la libertad, en la igualdad y en las personas", ha apuntado también. En todo caso, ha manifestado que cree "firmemente" en que todos los hombres y mujeres deben ser iguales aunque "algunos se revuelven contra estas afirmaciones".

Según Román, el candidato del PSOE a la alcaldía de Guadalajara, Alberto Rojo, quiere "retorcer" sus declaraciones en base al entorno de precampaña electoral tras incidir en que lleva muchos años política, "y siempre he defendido la igualdad por los derechos". "Y no acepto, en ningún caso, que traten de imponer; creo en la no discriminación a nadie ni por cuestión de género, origen, ideología, religión u orientación", ha dicho.

El candidato del PP ha dicho también que lo que hizo en el pleno fue proponer al Grupo Socialista que aceptara una enmienda a una moción que había sobre violencia de género en la cual se pedía que se cumpliera el Pacto de Estado impulsado por el PP contra la misma y que no se utilizara todos los temas vinculados con esta parcela con fines partidistas. "Creo que hay que educar, sensibilizar y luchar contra la violencia y proteger a las víctimas y también a los menores", ha dicho.

No me gusta el feminismo ni el machismo

Tampoco el comunismo ni el fascismo, ni las dictaduras de derechas ni izquierdas.

No me gusta que consideren que la izquierda tiene una superioridad moral en materias de mujer, igualdad, ecología...

Yo pienso así y siento que no les guste — Antonio Román (@AntonioRomanJ) 1 de febrero de 2019

Román ha apuntado, además, que también dijo que no creía en la superioridad moral de la izquierda "que se creen supremacistas en aspectos relacionados con la mujer, con la igualdad y con el medio ambiente" cuando hay partidos de centro derecha como el suyo que defienden la igualdad, a la mujer y también el planeta.

Por todo ello, Román ha insistido en que no tiene que rectificar nada como le pedía Rojo sino que se ratifica en su pensamiento, "y la manipulación de mis palabras que quieran hacer algunos, es responsabilidad suya", ha concluido.