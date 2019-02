El alcalde del PP de Guadalajara compara feminismo y fascismo: "Me dan pánico fascismos, comunismos y feminismos"

El alcalde de Guadalajara, el popular Antonio Román, ha comparado el feminismo con el fascismo en el último pleno municipal del municipio, celebrado este viernes. "Yo no soy feminista y tampoco machista. Defiendo al ser humano y lo defiendo porque defiendo la igualdad de oportunidades. Los 'ismos' me dan pánico: me dan pánico los fascismos, los comunismos, los feminismos".

El candidato del PSOE a la alcaldía y delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo Blas, lo ha denunciado a través de su cuenta de Twitter y ha pedido a Antonio Román una rectificación: "El fascismo es totalitarismo y violencia. Compararlos es agredir a la inteligencia, la democracia y las mujeres y los hombres".

El feminismo es igualdad, libertad, conocimiento y justicia. El fascismo es totalitarismo y violencia. Compararlos es agredir a la inteligencia, a la democracia y a las mujeres y los hombres. Es una anomalía del alcalde de Guadalajara que merece una rectificación URGENTE. pic.twitter.com/5NzyICRnJW — Alberto Rojo Blas (@AlbertoRojoBlas) 1 de febrero de 2019

El pasado 8 de marzo, día en el que estaba convocado un paro de dos horas además de una huelga de cuidados y de consumo, el alcalde de Guadalajara realizó otras declaraciones controvertidas. Román aseguró que no iba a dar "dos horas de vacaciones a nadie" durante la jornada de huelga. "Creo que sería irresponsable en una huelga de carácter ideológico como se ha manifestado. Yo creo que la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer se defiende de otra manera, y se defiende trabajando, no dejando de trabajar", afirmó.