Manuel González: "Pedro Sánchez ha hecho un Gobierno en el que la gente sí cree"

Manuel González Ramos (Albacete, 1966) lleva apenas unas semanas como delegado de Gobierno de Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha. Su nombre comenzó a sonar para este cargo nada más saber que la moción de censura propuesta por el PSOE en contra de Mariano Rajoy salía adelante. Y no es casualidad: ha sido una de las personas más fuertes al lado del que ahora es presidente de Gobierno, incluso cuando el PSOE regional se inclinaba claramente hacia Susana Díaz. Exdiputado por su provincia, salió reforzado tras las últimas primarias socialistas en las que entró en la Ejecutiva nacional como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Lleva usted mes y medio como delegado de Gobierno ¿Cómo lo ha vivido?

Cualquier cambio que nos ocurre, nos tenemos que adaptar. Estoy en proceso adaptativo. Lo primero que hice fue pensar en nombrar a los equipos, por supuesto. Los primeros fueron los subdelegados y subdelegadas para que hubiese continuidad en la responsabilidad de su cargo. Quería que hubiera un equipo de confianza y lo antes posible. Creo mucho en el equipo, es fundamental para que funcionen las cosas en cualquier orden de la vida y me dediqué un tiempo razonable a elegir estas personas. Sin prisa, pero sin pausa.

Ha pasado muy rápidamente de ser oposición a formar parte del Gobierno, ¿Cómo ha vivido este cambio?

Pasar del legislativo a ser parte de un equipo que también es tu secretario general, Pedro Sánchez, prácticamente no te da tiempo a pensar. Lo que sí te tiene que dar tiempo a pensar en cómo ejecutas políticas que has criticado antes, e incluso has hecho preguntas en las sesiones de control… Toda esa crítica constructiva política que hemos hecho a un gobierno conservador, tienes que intentar trasladarlo de la noche al día a tu lugar y trabajar para cambiar esas percepciones que has recibido de lo que no ha hecho un Gobierno. Aunque sea competencia del Consejo de Ministro y del presidente. Pero en esta responsabilidad también hay que ponerse en actitud proactiva y decir, yo he criticado esto y ponerse rápidamente en funcionamiento.

Su nombre sonaba desde antes de ser nombrado, ¿Esto se debe a su lealtad a Pedro Sánchez? ¿Cómo ha llevado el haber tomado un lado que no fue el que se tomó en la región, que se puso de lado de Susana Díaz?

Las primarias te hacen tener afinidades políticas e incluso personales. Pedro Sánchez es secretario general y es por esa relación, también de amistad, que creo que se barajó mi nombre. La política también es amistad, cercanía, y es verdad que había ido mucho a Albacete, que funcionó como una referencia en la región. Es normal que se tuviese en cuenta mi nombre. Es verdad que la relación desde que Pedro Sánchez comenzó su andadura es muy buena, excelente.

¿Cómo se sintió al ver esta evolución de Pedro Sánchez, que pasa de ser destronado dentro de su partido a ser presidente de Gobierno?

Esta pregunta que me haces me hace rememorar todos esos tiempos, y puedo hablar como delegado y como ciudadano. A nivel político es de altísima responsabilidad. De decir que no podemos fallar a la gente, yo vi el apoyo de los grupos políticos que recibió Pedro Sánchez, su discurso que fue impecable… Y es que es presidente por su planteamiento de cambio. También creo que España a nivel reputacional estaba en tiempos muy bajos. Que el PP tenga una sentencia que todos conocemos…

Si no se hacía nada, parecía que se le daba un cheque en blanco, parecía que éramos conniventes con la situación. Había que levantar esa sensación de impunidad que tenía en algunos casos, porque parecía que no pasaba nada por robar, presuntamente. Yo creo en la ejemplaridad del político. Ejemplaridad, primero a nivel personal, lo primero es tu propia persona, y segundo políticamente. Damos un servicio público a la sociedad y no pueden verte de otra forma que como alguien ejemplar, como político y persona.

¿Cómo siente que la ciudadanía ha recibido el cambio?

Lo que siento es la palabra ilusión. Ilusión es lo que percibo y precisamente lo que se ha despertado. Y, ¿por qué? Porque Pedro Sánchez ha hecho un Gobierno en el que la gente sí cree. Y tener confianza e ilusión en la política, por lo que se puede llevar a cabo, es fundamental por parte de la ciudadanía. Más cuando hay una parte importante de la ciudadanía que lo ha pasado y lo sigue pasando mal. Es lo que yo percibo de lo que se vive con el cambio.

"No puede haber discriminación en la gestión política"

En Castilla-La Mancha se ha llegado a hablar de un 'maltrato' por parte del Ejecutivo de Rajoy. ¿Lo ve usted también así? ¿Cómo puede cambiar?

Me extrañaba que un delegado de Gobierno se dedicase a criticar al presidente de Castilla-La Mancha. Es inadmisible. Uno representa a todos los españoles cuando es delegado. Si uno critica al otro y no hay reuniones entre instituciones, el delegado de Gobierno no desempeña bien su labor.

¿Y usted hará lo contrario?

Por supuesto. En absoluto recibiré sólo a un color político. ¿Recibiré a un colectivo con el que me llevo bien y otro no? En absoluto. Entre todos los subdelegados y un servidor tenemos posibilidades de atender a muchísima gente. No puede haber discriminación a la hora de llevar a cabo la gestión política y administrativa que ostenta. La lealtad institucional, la cooperación institucional, está por encima de cualquier otra cuestión política y quien no lo entiende, creo que sobra. Y a las pruebas me remito.

En su toma de posesión hizo un llamamiento muy claro en contra de la violencia machista, ¿cómo se puede trabajar desde la Delegación de Gobierno? ¿Qué planteamiento se está haciendo?

Siempre que haya una víctima, se puede mejorar lo que estamos haciendo. Cité esta lacra expresamente porque si cooperamos también con la sociedad todas las instituciones, administraciones, es posible que redunde en una mejora, en evitar la muerte de una mujer. Y mi planteamiento es la máxima colaboración entre la delegación de gobierno con todo lo que representa, la Unidad de Violencia de Género de la Guardia Civil, Policía Nacional, con todos los efectivos que se representa, con toda la Junta de Comunidades... Si hacemos puesta en común y vemos el funcionamiento que estamos teniendo y cualquier mejora, estamos redundando en mejorar un servicio que es vital para la sociedad.

Se han observado puntos en localidades, por ejemplo en la provincia Toledo, en que ha habido más de un caso. ¿Esta situación cómo se está abordando?

Yo hablaba con Araceli (Martínez, directora del Instituto de la Mujer) y le decía, no hay que esperar a encontrarnos todos. En septiembre, yo me comprometo a que tengamos un encuentro para que Ayuntamientos, el Instituto [de la Mujer], nosotros, seamos capaces de detectar todo lo que se puede mejorar. Una jornada de formación para tratar este problema. Es algo discreto de acometer en la región y se puede hacer. ¿Se puede prevenir más? Yo creo que sí. ¿Se puede perfeccionar esta cadena institucional? Estoy convencido. Los datos nos dicen que estamos en condiciones de dotar presupuestariamente esta lucha.

Hubo, de hecho, una polémica con el Pacto de Estado contra la Violencia mientras era ministra Dolors Montserrat

Claro, porque teóricamente en los presupuestos debería haber una prioridad con lo pactado en el Congreso, en la comisión correspondiente. Pero en el PP parecía que no lo era. El acuerdo al que se llegó no era para el Partido Popular una prioridad presupuestaria. Debe haber recursos suficientes, es un Pacto de Estado, para pelear contra la lacra de la violencia machista.

En el mismo mes que usted toma posesión de su cargo, se anuncia la paralización del ATC. ¿Cuál fue su papel en la decisión?

Eso vino de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Yo estaba al tanto de la situación, sí. El día que estaba cerrando los subdelegados de Gobierno estaba en Ferraz con el secretario de Estado de Medio Ambiente y claro ya sabía de la preocupación que había en la región. Le transmití varios temas: ATC, agua, la problemática de los conejos, eso fue básicamente de lo que hablamos. Pero no conocía si se iban a paralizar o no las obras.

Fue el Gobierno de España el que comunica que tienen que paralizarse las obras. Porque tiene que haber un planteamiento de la planificación energética que queremos, y en función de eso se sabrán los residuos nucleares. Tenemos que saber las necesidades. El día que salió la noticia, dije que la paralización era sobre todo un tema de seguridad ciudadana, de la región y racional. Es decir, saber qué queremos para nosotros, y saber que cuando se diseñe algo se cumplan todos los requisitos legales, como la Declaración de Impacto Ambiental. Cospedal decidió que venía aquí sin saber si los terrenos estaban urbanizados o el volumen de residuos, y sin Declaración. Se toma una decisión política sin conocer todos los requisitos, para contentar a los presidentes de otras comunidades autónomas del PP. Vaya regalito.

¿Usted cree que pesa mucho la herencia de Cospedal?

Sí. Yo como ciudadano, que lo soy también, que el PP diga que tenemos unos presupuestos tremendamente beneficiosos cuando se incluyen 140 millones de un basurero nuclear... Pero, ¿eso es beneficio para esta tierra? ¿Es beneficio productivo o para las personas que vayan a trabajar ahí? Me parece genial el empleo, pero, ¿no se puede buscar de calidad? ¿O con energía renovable? O el problema del agua. Dijeron que había llegado la paz del agua y la firmó con todos. ¿A quién engañó? A Castilla-La Mancha, a la cabecera del Tajo y los agricultores de Murcia.

Los municipios ribereños se han quejado recientemente de que no tienen agua suficiente para el abastecimiento, ¿Qué está pasando con este tema? ¿Se dedicará el dinero a las infraestructuras? ¿Cómo se puede garantizar el abastecimiento de esta zona?

La ministra de Transición Ecológica ya lo explicó: un trasvase no debía ser algo ordinario, pero lleva siéndolo treinta y tantos años aquí. También ha dicho que tenemos que buscar más recursos en la desalación y hago este planteamiento también mío como delegado de Gobierno. El razonamiento es el siguiente. Primero es que ha habido demandas infinitas, transformación de secano a regadío, abastecimientos porque crece la población, zonas urbanizadas nuevas, zonas recreativas… Que necesitan recursos increíbles.

Y no se ha sabido qué recursos son y se ha dado por hecho que iban a estar. En Murcia pensaban que con el agua del trasvase sería suficiente. Y se ha visto que no. Cuando el Gobierno socialista de Zapatero plantea la desalación algunos les llamaron ‘las nucleares del mar’ o algo así. El PP las ha puesto en funcionamiento, ha visto que el abastecimiento no ha sufrido pese a la sequía de los últimos años. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere potenciar la desalación, que haya mayor eficiencia y eficacia. Si esa desalación permite detraer recursos del trasvase, tendremos más agua teóricamente para el abastecimiento, entre otras cosas. Más desalación, más recursos se detraerían del trasvase para usos prioritarios.

Esta es la realidad sabiendo las demandas necesarias, conociendo las capacidades, del acueducto, de la desalación. Para conocer todo esto hay que sentarse o esto va a ser un problema eterno y no puede ser. ¿Estamos hablando de votos o de solidaridad, de equidad? Si el abastecimiento es prioritario, vamos a ponerle sentido común a esto.

Días después de su nombramiento se levanta la "paralización" de la Ley regional de Antifracking, ¿ya tiene el camino libre?

Nosotros en el Congreso llevamos una PNL para pedir que España fuese libre de ‘fracking’ y, menos el PP, votaron todos a favor. El PSOE tiene una sensibilidad especial y ha manifestado que el ‘fracking’ no es una técnica que tenga que tener cabida en España. Aquí se deben potenciar otras cosas, pero los combustibles fósiles no son una prioridad.

¿Esto puede sentar precedente como medida disuasoria para olvidar el 'fracking’?

Yo lo que digo es que hay sensibilidad en el Gobierno de España de ser respetuosos con el medio ambiente. Y el ‘fracking’ no lo es. No es una técnica que defienda el Gobierno. El ejemplo ha sido Emiliano (García-Page), nosotros, el PSOE, por tanto, ya estamos en el Gobierno y está todo dicho.

Emiliano García-Page ha planteado la recuperación de las 35 horas semanales para los funcionarios. ¿Cree que sería posible?

Creo que es una medida acertada. Deberá ser la propia ministra Meritxell Batet la que lo plantee. Reconozco que es una medida positiva e importante para los funcionarios.

Usted ha sido parte de la reivindicación de la autovía A-32 Albacete-Linares. ¿Tiene alguna noticia al respecto?

Ya se ha planteado la situación, tanto desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, como desde nuestra parte. Lo hemos comentado con el secretario general de Infraestructuras. Hay infraestructuras que requieren un estudio pormenorizado, hay prioridades y, lógicamente, una de ellas es la A-32. La hemos reivindicado y ya hay tramos hechos. Pero, lo primero que quiero saber es si la promesa que hizo Rajoy dentro del Plan de Infraestructuras estaba fundamentada o no.

Lo que sí está claro que es una infraestructura necesaria para Castilla-La Mancha y no sólo para la provincia de Albacete, sino como un eje que conecta Andalucía, Castilla-La Mancha y Levante. Es una alternativa más al corredor Mediterráneo Sur. Es importante y así lo tomaremos.

¿Habrá avances relacionados con la reforma del cuartel de la Guardia Civil de Toledo?

Me la ha hecho llegar el General y me preocuparé de que esté dentro de las prioridades del Ministerio. Obviamente, estamos cerca de Madrid, en una provincia que tiene circulación por su cercanía a Madrid y que tiene un corredor importante, como también pasa en Guadalajara. Intentaré ver que estas infraestructuras se hagan cuanto antes. No puedo comprometerme en tiempos, pero dentro de las prioridades del propio Ministerio, yo haré ver que es una de ellas. Me comprometí también a profundizar en los convenios entre el Ministerio y las diputaciones para llegar a todos los cuarteles que necesitan reformas, especialmente las más urgentes.