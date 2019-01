Orlena de Miguel confirma su candidatura a las primarias de Ciudadanos en Castilla-La Mancha

La portavoz de Ciudadanos Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, ha confirmado que presentará candidatura para encabezar el cartel de la formación naranja en las próximas elecciones autonómicas, al tiempo que ha dicho desconocer si algún compañero de partido tiene la intención de dar la batalla.

Así lo ha asegurado a preguntas de los medios tras una rueda de prensa, donde ha dicho que en febrero todos los procesos para conocer los candidatos del partido "estarán cerrados". "Tengo la intención de presentar candidatura cuando se abra el proceso, y a día de hoy no tengo noticia de que vaya a haber otra", ha insistido.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado: "Son totalmente nocivos para la economía española"

Por otra parte, Ciudadanos Castilla-La Mancha ha valorado los Presupuestos Generales presentados por el Gobierno de Sánchez, de los que ha señalado que "son aún peor que los que intentó presentar hace unos meses y que el Congreso y la Unión Europa rechazaron" y ha añadido que "son totalmente nocivos para la economía española ya que cuentan con un agujero de más de 10.000 millones de euros que pretenden tapar subiendo los impuestos".

Además, de Miguel ha criticado que "en 2018 Ciudadanos presentó una batería de enmiendas que se aprobaron y que eran buenas para Castilla-La Mancha como la conexión de la autovía Cuenca-Teruel o la variante de la N-320 en Guadalajara, era una responsabilidad del PSOE, del Gobierno de Sánchez llevarlas a cabo, pues bien, no han ejecutado ni un euro".

Además, la portavoz de la formación naranja ha lamentado que "García-Page nos dice que son buenos estos presupuestos para la región, pero sabe que esas inversiones no van a llegar, y lo que es peor, sabe que Castilla-La Mancha se tiene que conformar con una inversión menor porque el PSOE tiene que pagar el peaje a independentistas y populistas para seguir un día más en la Moncloa".

Por este motivo, la portavoz de Ciudadanos en la región ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha que "sea responsable y pida también elecciones generales porque sabe que Sánchez no es bueno ni para Castilla-La Mancha ni para los españoles" y ha concluido que "Ciudadanos votará no a estos presupuestos fake y lo haremos con las dos manos porque no son lo que necesita España".