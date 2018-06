El PP califica la moción de censura de "breve paréntesis de anormalidad democrática"

El secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha calificado el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez como "un breve paréntesis de anormalidad democrática", matizando que es "legítimo parlamentariamente", hace que "muchos socialistas de la región estén avergonzados". Ante esto, ha añadido que el Partido Popular ofrece "esperanza frente a la traición de Page al apoyar un Gobierno con independentistas y quienes respaldan a ETA", dentro del argumentario que el partido ha utilizado insistentemente desde la moción de censura.

Así, ha asegurado que "no es lógico" que diputados del PSOE regional votaran con EH Bildu y con los que quieren "romper España". Tirado recalcó que exigió al presidente de la Junta de Comunidades que "no fuera cobarde" y que los diputados del PSOE castellano-manchego votaran a favor de España y de Castilla-La Mancha, posicionándose en contra de la moción de censura. Al no ocurrir esto es "muy grave" la "traición" del socialista a los ciudadanos, a su juicio.

Por otra parte, ha lamentado que el pacto entre el PSOE y Podemos "ha servido como modelo a nivel nacional". De todos modos, ha querido mandar un "mensaje de esperanza", porque “frente al miedo y la intranquilidad que tienen hoy los castellano-manchegos y españoles por la traición llevada a cabo por el PSOE de Page y Sánchez, el Partido Popular representa la defensa de la unidad de España y de la Constitución”.

En este sentido, el secretario general del PP regional ha dejado claro que la formación "nunca pactaría con quienes están al lado de ETA o con los que quieren romper España". Tirado ha asegurado igualmente que han sido "muchos" los ciudadanos que se han acercado en las últimas horas, en las cinco provincias de la región, pidiendo afiliarse al PP, "ante la indignación que supone la traición perpetrada por el PSOE".