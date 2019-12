Toledo "no está dispuesto a ser el depósito de la basura y los residuos" de la Mancomunidad del Este de Madrid

"Estamos aguantando desde hace muchos años la contaminación que viene del Jarama y no estamos dispuestos a que nuestra ciudad sea el depósito de la basura y los residuos de otra ciudad y de otra mancomunidad. Es insostenible desde el punto de vista medioambiental", ha aseverado con rotundidad la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, sobre la posibilidad que dio a conocer este martes el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, en referencia a que el vertedero de la capital castellanomanchega trate los residuos de la Mancomunidad del Este de la región de Madrid tras el cierre por colapso del de Alcalá, que se producirá el próximo 27 de diciembre.

En rueda de prensa, Tolón ha apuntado que se enteró hace "dos días" de esta opción tras la llamada de Rodríguez Palacios, también presidente de la Mancomunidad del Este, le ofreció el Gobierno de Castilla-La Mancha ante las dificultades para que, una vez se cierre el vertedero de Alcalá de Henares, se puedan tratar los residuos de una población de unos 750.000 habitantes en el vertedero madrileño de Valdemingómez -el más cercano-. Esta situación surge del desacuerdo entre las administraciones involucradas (la propia Mancomunidad, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid).

"El Ecoparque de Toledo no está preparado para traer residuos de otra comunidad autónoma. Como alcaldesa, puedo asegurar que no eso no se va a producir en la ciudad de Toledo. Así se lo he trasladado el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, y el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez", ha asegurado Tolón, que ha recalcado que la cantidad de residuos que se genera en la mancomunidad madrileña -unas 700 toneladas diarias- es "insostenible desde el punto de vista medioambiental" para el vertedero toledano: "No habría suficiente espacio".

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón / Ayuntamiento de Toledo

"Nadie me va a ganar a defender mi ciudad"

La alcaldesa toledana ha afirmado desconocer si se produjo el ofrecimiento por parte del Gobierno regional a la que hacía referencia el alcalde de Alcalá de Henares y ha subrayado: "La basura de la Mancomunidad que la resuelvan allí. En nuestro Ecoparque caben los residuos de Toledo y de la provincia. Que arreglen sus diferencias y que -los residuos- se queden en la Comunidad Autónoma, como marca la ley". Tolón, que ha señalado que Rodríguez Palacios es su compañero y amigo, ha apuntado que "él defiende su ciudad y yo la mía, y a mí nadie me va a ganar a defender la mía".

Por otra parte, preguntada por la denuncia que realizó esta semana Ecologistas en Acción Toledo por "la contaminación" de plásticos que se producen desde el vertedero toledano a "campos cercanos" los días que hay viento, Tolón ha señalado que no han comprobado esta situación y ha defendido que el Ecoparque está "totalmente controlado desde el punto de vista medioambiental y de la sostenibilidad"

"Es más que posible que técnicamente haya serias dificultades para poder atender la petición"

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que hay "serias dificultades" para poder atender la petición del alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este con el objetivo de dar cabida en la planta de tratamiento de residuos de la provincia de Toledo a la basura generada por sus municipios.

"Quien tiene la competencia en materia de basura es el Consorcio y quien tiene que tomar las decisiones son la Diputación y el Consorcio y los ayuntamientos que conforman la entidad pública porque es una decisión técnica", ha señalado Fernández. "Hay que recordar que la Mancomunidad del Este de la región de Madrid atiende poblaciones por más de 700.000 habitantes, mientras que el Consorcio en Toledo gestiona basuras de unos 400.000 habitantes. Por tanto es más que posible que técnicamente haya serias dificultades para poder atender la petición que se ha hecho desde Madrid".

La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández / JCCM

Además ha asegurado que "no parece razonable" que 700.000 habitantes de la Comunidad de Madrid tengan un problema y el Ayuntamiento de Madrid "se niegue a prestarles la ayuda", que sería muy sencilla de prestar. "Es una lucha entre partidos políticos que son socios y aliados, entre PP y Ciudadanos y a nosotros se nos pide ayuda pero podemos ofrecerla, y somos solidarios, siempre que tengamos la manera de poder ayudar, pero parece que en este caso es imposible".

El Consorcio de Medio Ambiente de la Diputación de Toledo no ha recibido ninguna petición

De su lado, el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha querido zanjar el debate surgido en torno al traslado de residuos de la madrileña Mancomunidad del Este al Ecoparque toledano afirmando que dicho vertedero no tiene capacidad para albergar tantos detritos. De igual modo, Gutiérrez considera que se trata de un "problema político entre dicha Mancomunidad, el Ayuntamiento madrileño y el Gobierno autonómico que tienen que resolver en Madrid".

"Es un problema político que dicha Mancomunidad tiene a causa de las diferencias políticas que tienen entre PP y Ciudadanos. Tienen que resolverlo allí, porque ellos sabrán qué grado de irresponsabilidad tiene el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para poner en riesgo la salubridad de miles y miles de ciudadanos, que a partir del día 27 no tienen dónde depositar sus residuos", ha añadido Gutiérrez.

Imagen de archivo del presidente de la Diputacíon de Toledo, Álvaro Gutiérrez / Foto: Bárbara D. Alarcón

Y es que, tras asegurar que de momento el Consorcio de Medio Ambiente de la Diputación toledana no ha recibido solicitud alguna por parte de dicha mancomunidad madrileña, el presidente ha insistido en que esos residuos "no van a acabar en el vertedero de Toledo" porque esta instalación "no tiene capacidad para albergar esa ingente cantidad de residuos". "Por tanto, problema y debate zanjado", ha apostillado.

"No es cuestión de solidaridad ni de voluntad. Es cuestión de capacidad y de posibilidad", ha reiterado Gutiérrez que, a renglón seguido, ha explicado que ese volumen de residuos de Madrid "es vez y media lo que ahora gestiona" el Ecoparque de Toledo. "En el vertedero de la Diputación se gestionan los residuos de 550.000 habitantes y quieren que alberguemos 750.000 toneladas", ha concluido.