“Trasvases al carajo”: la ciudadanía muestra su hartazgo con la nueva cesión de agua del Tajo al Segura

“Por un Tajo majo, trasvases al carajo”. Esta ha sido una de las consignas que centenares de toledanos han proclamado en la concentración ciudadana convocada este martes para protestar contra un nuevo trasvase desde la cabecera del Tajo al Segura, que no será uno sino tres de 20 hectómetros cúbicos (hm3) repartidos en los meses de abril, mayo y junio.

No ha sido la única protesta, también se han rebelado contra este trasvase ciudades como Talavera de la Reina -a la que acudió cerca de un millar de personas- o Aranjuez, municipios que también sufren la decadencia del cauce ecológico del río en los últimos años por, entre otras cosas, las cesiones de agua que se llevan realizando al Levante desde los embalses de Entrepeñas y Buendía durante 39 años.

“¡Son las cloacas del Jarama!”, ¡no es sequía, es saqueo! o “no es un trasvase, es un homicirio” son otros de los cánticos que se han escuchado entre los manifestantes que se han dado cita en la plaza de Zocodover de Toledo -alrededor de 500 personas-, quienes ya se preveían la noticia que se ha dado a conocer del retorno de las cesiones de agua entre el río Tajo y el Segura tras el aliento que ofreció sobre esta actuación la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

En esta muestra de quejas al trasvase que tendrá que oficializar el Ministerio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), han estado presentes miembros de la Plataforma en Defensa del Tajo de Toledo y del colectivo #MeMojoPorElTajo, que, junto a la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera (en el acto convocado en el puente de Hierro en la ciudad de la Cerámica), han unido sus proclamas no solo por el río, sino también por la dimisión de la propia Tejerina, la ausencia en la cita de la presidenta del PP en la región, María Dolores de Cospedal –a quien también han cantado “¿dónde estás Cospedal?”, y, cómo no, por el fin de la política trasvasista que redunda en España.

Alrededor de 500 personas se manifiestan en #Toledo contra el #trasvase Tajo-Segura, por el que se cederán 60hm3 en abril, mayo y junio de #EntrepeñasyBuendía pic.twitter.com/DH2nlGccrK — Toledodiario (@toledodiario) 3 de abril de 2018

“Me alegro mucho, a las concentraciones que hacemos con la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo suele venir menos gente”, ha señalado satisfecho el presidente de esta entidad, Alejandro Cano, quien solicitó a la Delegación del Gobierno el permiso para llevar a cabo este acto de protesta que “no es una convocatoria de la plataforma sino una concentración espontanea”, ha recalcado Cano, que ha dicho que “el trasvase aprobado será muy legal, el papel todo lo aguanta, pero es inmoral e injusto”.

En este sentido, ha resaltado que este trasvase supone “un acto de colonialismo entre territorios, entre las comunidades del Levante y los territorios de la cuenca del río Tajo”. “Castilla-La Mancha no es propietaria del río Tajo, somos los ribereños los perjudicados por esta competencia desleal, que genera un superdesarrollo en el Levante y perjudica a la cuenca cedente”.

Vídeo de la concentración en Talavera de la Reina / Noticias CMMedia

Representación institucional

Además, en Zocodover también se han concentrado varios miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo -como la alcaldesa, Milagros Tolón, o el portavoz de Ganemos Javier Mateo, entre otros ediles de sus formaciones-, o del Gobierno regional, como el director general de la Agencia del Agua, Antonio Luengo, así como también el número dos del PSOE de Castilla-La Mancha, el secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, que ha criticado “la doble traición del Gobierno” con la aprobación de este trasvase y la inversión que dedica a la región en los Presupuestos Generales del Estado (PGE); el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, o el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo.

Manifestación en Talavera de la Reina por el Tajo Europa Press

Incluso, ediles del PP y Ciudadanos en Toledo como sus portavoces Jesús Labrador y Esteban Paños, respectivamente, han acudido a esta concentración a pesar de no haber apoyado en el último pleno municipal el rechazo a este trasvase y el planteamiento de que no se pudiera ceder agua desde la cabecera del Tajo hasta que no alcanzara el 60 por ciento de su capacidad.

“No sé si sorprendida o satisfecha de que estén hoy aquí. Espero que este gesto que hacen hoy lo manifiesten también en el pleno del Ayuntamiento”, ha dicho la alcaldesa sobre la presencia de concejales de estas formaciones, que ha recalcado que esta protesta “no es una cuestión política sino de ciudad”. “Queremos que la política de trasvases sea diferente de una vez por todas”, ha subrayado Tolón al tiempo que ha pedido a los concejales del PP que “sean leales con los intereses de la ciudad”.

Más duro se ha mostrado Javier Mateo, que ha señalado, en referencia a la presencia de ediles del PP, que “hace falta vergüenza y cinismo para estar aquí en una manifestación siendo el mismo partido -el PP- que ha aprobado 60 hm3 hacia la cuenca del Segura”. ”Se empieza a vislumbrar de una vez por todas el hartazgo de la ciudadanía de que nos tomen el pelo con la salud ambiental de nuestra región”, ha dicho el portavoz de Ganemos Toledo.

El PP acude a la concentración pero no afirma si apoyaría un recurso contra este trasvase

“Pues mire, yo no he votado como la alcaldesa que se autorizaran trasvases cuando había 120 hm3 de cabecera, ni tengo a bien ser la alcaldesa que más sanciones ha recibido por vertidos contaminados en el Tajo”, ha replicado Labrador sobre las declaraciones de Tolón o Mateo. El 'popular' ha mostrado hoy por primera vez su rechace a un trasvase con el que sí es más rotundo su compañero de filas y alcalde de Talavera, Jaime Ramos.

No obstante, preguntado por si su grupo apoyaría un recurso contra este trasvase triple hacia la cuenca del Segura, el portavoz del PP municipal no ha afirmado que lo apoyarían pero sí ha señalado que “tiene que haber una preferencia a la cuenca cedente” y ha instado al PSOE a “sentarse a negociar un Plan Hidrológico Nacional” para “resolver el problema” del río Tajo. “Hay que buscar una solución nacional, no puede haber una solución solo de la ciudad de Toledo, hay que defenser sus intereses dentro del ámbito nacional”, ha remarcado Labrador.

También ha querido pronunciarse sobre “esta barbaridad” el coordinador de IU en la región, que ha lamentado la cesión de 60 hm3 para “mantener un desarrollo -en el Levante- que es insostenible”. “Se van a seguir cometiendo estas barbaridades hasta que no seamos capaces de entender dos cosas: que el desarrollo no se puede sostener durante más tiempo y que hay que acabar con el negocio del agua con el que muchos se están enriqueciendo”, ha dicho Crespo, que también ha sido incrédulo con la presencia de concejales 'populares' en la concentración.

Entre las opiniones de los vecinos toledanos que se han acercado a este acto, Sonia e Isabel -educadoras medioambientales- han mostrado su rechazo también a este trasvase y han justificado la ausencia de grandes multitudes en estas concentraciones porque pueda verla como “una causa pérdida”. Una situación que “a veces es desmotivadora pero en la que poco a poco se va a implicar más gente”, han manifestado.

No solo esperan que sea así en ciudades como Toledo o Talavera, sino también, por ejemplo, en municipios más cercanos a la cabecera del río Tajo y que forman parte de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, una plataforma que alentaba días atrás también a la rebeldía ciudadanía de una decisión política que dejará a estos embalses rondando al mínimo trasvasable de 400 hm3, cuando hoy alcanzaban solo 467 hm3.